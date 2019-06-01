Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв в Дзержинске Несколько взрывов прогремели на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске. Власти города сообщают о 19 пострадавших, но жертв нет. На месте работают экстренные службы. Жителей просят воздержаться от паники и распространения слухов. Подробности произошедшего будут уточняться.

Санкции США Минимум пять видов новых санкций планируют ввести США в отношении «Северного потока — 2». Они будут касаться, в том числе, страховщиков, которые связаны со строительством газопровода. Компании и отдельные люди не смогут, к примеру, осуществлять сделки с собственностью или получать займы. Впрочем, и в Штаты тем, кто окажется в «черном списке», не попасть. «Северный поток — 2» — это строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. США выступают против проекта, так как газопровод составит им серьезную конкуренцию. Белый дом уже давно планирует поставлять свой сжиженный газ в Европу. Однако российский газ дешевле, да и качеством лучше. «Мы, со своей стороны, готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца», — заявил президент России Владимир Путин.

Встреча Трампа и Зеленского Кстати, против строительства газопровода выступает и Украина. Возможно, «Северный поток — 2» станет одной из тем для обсуждения главами США и Украины. Дональд Трамп пригласил в Вашингтон Владимира Зеленского. Точная дата встречи пока неизвестна. Предположительно, разговор лидеров двух стран пойдет о ситуации в Донбассе и бизнес-проектах. В администрации Владимира Зеленского заявили, что поддерживают законопроект США, который касается усиления обороноспособности страны. Украина может стать главным военно-политическим союзником Штатов. Как мы видим президент на Украине поменялся, а вот направление деятельности против России не изменилось. Когда власти незалежной поймут, что наша страна не причастна к госперевороту в их стране, остается загадкой.

Выборы губернатора Петербурга Александр Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга. Выборы в Северной столице пройдут 8 сентября. Беглов идет на них самовыдвиженцем. Политик поясняет, что делает это, чтобы «не зависеть от тех или иных взглядов». Он отмечает, что задача исполнительной власти в том, чтобы учитывать мнение горожан, не обращая внимания на собственные политические амбиции. Напомним, с октября прошлого года Александр Дмитриевич является временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга.