Зеленский хочет, чтобы дети гордились Украиной

Киев, 1 июня. Президент Украины Владимир Зеленский в День защиты детей призвал сделать возглавляемую им страну государством, которым подрастающее поколение будет гордиться.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. В связи с праздником украинский президент опубликовал в социальной сети Facebook фотографию из семейного архива, которую сопроводил следующей подписью. В ней он выразил свое желание.

«Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться», — написал Зеленский.

Ранее с Международным днем защиты детей поздравил россиян и, в частности, участников благотворительного праздника, приуроченного к этому событию, президент РФ Владимир Путин.

С теплыми пожеланиями юным гражданам страны выступил также председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что забота о детях и отстаивание их интересов является приоритетной задачей страны.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в День защиты детей московское отделение Следственного комитета России подвело предварительные итоги работы по одному из основных направлений деятельности, связанному с расследованием преступлений в отношении детей, а также совершенных несовершеннолетними лицами.

Заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Москве, полковник юстиции Сергей Ярош отметил, что защита прав и интересов детей является важнейшим приоритетом работы ведомства.