В Госдуме назвали условие участия России в очередной сессии ПАСЕ

Москва, 1 июня. Делегация из России может принять участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), намеченной на июнь, полагает председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе политика.

Слуцкий при этом назвал условие для участия российской делегации в этом событии.

«Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям», — подчеркнул он.

Слуцкий уточнил, что потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года. В настоящее время, по его словам, ведутся переговоры с представителями политических групп.

Политик считает, что встреча российских парламентариев с руководством ПАСЕ также может пройти и по итогам заседания регламентного комитета. Пока же тон и характер дискуссий свидетельствуют о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения, отметил он.

«Это нужно не только России, это необходимо прежде всего Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия», — подчеркнул Слуцкий.

Он напомнил, что в ходе июньской сессии пройдут выборы генсека Совета Европы, а участие России в них необходимо для продолжения легитимного сотрудничества с организацией.

Как напоминают «Известия», ПАСЕ в 2014 году лишила права голоса российскую делегацию. Такое решение было принято из-за воссоединения Крыма с Россией, которое прошло демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы, передает «Газета.ru».

О том, что лишение российской делегации прав в ПАСЕ и последовавший за этим отказ парламентариев из РФ участвовать в работе органа привели к кризисной ситуации, заявлял генсек СЕ Турбьерн Ягланд. Он признал, что такое решение не привело к возвращению Крыма Украине и не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России.

В начале апреля делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорилось о необходимости сохранения России в СЕ и содержался призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.