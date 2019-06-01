Похитивший $51 млрд Ходорковский учит студентов в Гааге бороться с коррупцией

Москва, 1 июня. Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский рассуждал на форуме в Гааге о коррупции на родине, утаив тот факт, что он похитил в стране 51 миллиард долларов.

Ходорковский встретился со студентами Лейденского университета и правозащитникам на форуме в Гааге. Мероприятие организовал фонд RaamOpRusland («Окно в Россию»).

Гость встречи Ходорковский с удовольствием изложил присутствующим свои взгляды на ситуацию в России. В очередной раз он убеждал публику, что на родине якобы «экономический спад и стагнация».

Бывший глава ЮКОСа также ответил на вопросы, связанные с коррупцией в России. При этом Ходорковский умолчал о том, что похитил в стране 51 миллиард долларов: ответственность за беззаконие он в очередной раз переложил на Москву, пишет «Ньюинформ».

Ни слова олигарх не рассказал и о том, как и на какие деньги возвел особняк на Рублевке. Присутствующие так и не узнали преступные схемы Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу, с помощью которых они похищали миллионы, которых хватило, чтобы возвести целый элитный поселок в Подмосковье — Яблоневый сад.

Эти и другие позорные факты из биографии Ходорковского и его партнеров стали известны из фильма НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Журналисты выяснили, что олигарх выкупил треть ЮКОСа за девять миллионов долларов: для этого он дал взятку директорам предприятия в размере 250 миллионов долларов.

Ходорковский делал деньги на «обналичке». Когда с этой деятельностью возникли проблемы, олигарх и его команда создали частный банк «Менатеп», куда и выводили деньги.

Напомним, дело ЮКОСа началось с ареста основных владельцев компании. Они проходили сразу по семи статьям УК РФ. Ходорковского и партнеров обвинили в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, в неисполнении решений судов по возврату акций, а также в уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, олигарх стал фигурантом дела об убийстве убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Журналисты НТВ также выяснили, что Ходорковский участвует в тайных финансовых махинациях действующего в России блогера Алексея Навального. Посредником в их общении выступает Сергей Мохов — супруг юриста так называемого ФБК Любови Соболь.