Служащих ВСУ деньгами заманивают на передовую в Донбассе

Киев, 1 июня. Служащие Вооруженных сил Украины, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед отправкой в Донбасс, получат премию в размере 3 тысяч гривен (порядка 111 долларов), пообещал министр обороны страны Степан Полторак.

В начале мая глава ведомства подписал приказ о повышении денежного довольствия военным, служащим в Донбассе. Такое решение было принято по поручению бывшего главы государства Петра Порошенко, который решил увеличить заработные платы практически на 200 долларов — до 640 долларов.

Теперь Полторак сообщил о намерении премировать военнослужащих перед их отправкой на передовую в Донбассе.

«Такое решение принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины в Закарпатье», — написал Полторак в Facebook.

Министр объяснил свое решение необходимостью мотивировать личный состав украинской армии, которая выходит на завершающую фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед участием в боевых действиях.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.