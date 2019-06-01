Берлин, 1 июня. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал НАТО важным инструментом для устрашения России, об этом он заявил в интервью газете Bild.

«НАТО является очень важным инструментом для устрашения России», — заявил Помпео.

Кроме того, госсекретарь США напомнил об обязательствах Берлина перед НАТО повысить военные расходы до 2% ВВП. Помпео заявил, что Германия при ее благосостоянии обязана внести вклад в НАТО и выполнить то, что обещало немецкое правительство, пишет «Газета.ru».

«Правительство ФРГ дало обещание о 2%, и граждане должны требовать, чтобы правительство выполнило свое обещание», — добавил Помпео.

Также госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на большую поддержку Германии в вопросе «сдерживания амбиций Ирана на Ближнем Востоке». Помпео заявил, что правительство ФРГ осознает «угрозу, исходящую от ядерной программы Ирана».

«Мы надеемся, что Германия будет больше делать. Правительство ФРГ осознает угрозу, исходящую от ракетной программы [Ирана], и региональную агрессию, она реальна», — заявил госсекретарь США.

Также в ходе визита в Берлин Помпео по итогам переговоров с главой МИД ФРГ ушел от ответа на вопрос о планах Вашингтона ввести санкции против компаний, участвующих в реализации российского газопровода «Северный поток – 2».