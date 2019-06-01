Сирия при помощи РФ вернула к работе более 200 предприятий и свыше 1000 больниц и школ

Благодаря усилиям правительства Сирии и поддержке России продолжается процесс восстановления мирной жизни в арабской республике.

Так, после освобождения территорий от незаконных вооруженных формирований наступил кропотливый период восстановления. С начала года в различных провинциях страны были введены в эксплуатацию более 200 предприятий и промышленных объектов. Свыше 3500 граждан получили рабочие места, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

Российские военнослужащие внесли немалый вклад в оказание помощи сирийскому правительству. Более 100 российских групп строителей помогают строить заводы, дороги, жилые дома, школы и больницы.

Всего с 18 июля 2018 года на территории Сирийской Арабской Республики усилиями российской стороны было восстановлено 850 образовательных и 164 медицинских учреждения; отремонтировано пять автомобильных мостов и более тысячи километров автомобильных дорог; проложено почти тысяча километров линий электропередач; введены в эксплуатацию 141 объект водоснабжения, 187 хлебопекарен, 637 электроподстанций, 14 305 промышленных предприятий.

В настоящее время в 345 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Даръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка ведутся работы по восстановлению и ремонту 2 430 жилых домов, 218 школ, 170 дошкольных учреждений, 204 медицинских учреждений, 200 хлебопекарен, 205 электроподстанций, 248 водонасосных станций и 93 культурных сооружений.

При этом российская сторона также продолжает оказывать гумпомощь населению САР. Ранее репортер ФАН сообщал об очередной гуманитарной акции Центра по примирению враждующих сторон на востоке города Алеппо.