Путин поздравил Кадышеву с юбилеем и пожелал процветания «Золотому кольцу»
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Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства поздравил Кадышеву с днем рождения.
«Благодаря уникальным вокальным данным, таланту и содержательному, интересному репертуару вы снискали широкую известность и искреннюю любовь публики, — обратился к ней российский лидер, — своим творчеством обогатили самобытные традиции русской народной песни».
Президент России пожелал певице здоровья, а ее ансамблю «Золотое кольцо» — благополучия и процветания.
Ранее Путин поздравил участников благотворительного праздника в честь Дня защиты детей. Президент отметил, что гостей этого мероприятия в Москве ждет очень насыщенная и интересная программа.
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