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Путин поздравил Кадышеву с юбилеем и пожелал процветания «Золотому кольцу»

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Путин поздравил Кадышеву с юбилеем и пожелал процветания «Золотому кольцу»

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поздравил Кадышеву с днем рождения.

«Благодаря уникальным вокальным данным, таланту и содержательному, интересному репертуару вы снискали широкую известность и искреннюю любовь публики, — обратился к ней российский лидер, — своим творчеством обогатили самобытные традиции русской народной песни».

Президент России пожелал певице здоровья, а ее ансамблю «Золотое кольцо» — благополучия и процветания.

Путин поздравил Кадышеву с юбилеем и пожелал процветания «Золотому кольцу»

Ранее Путин поздравил участников благотворительного праздника в честь Дня защиты детей. Президент отметил, что гостей этого мероприятия в Москве ждет очень насыщенная и интересная программа.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Пресс-служба Кремля
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