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Путин в телефонном разговоре поздравил Пашиняна с днем рождения

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Путин в телефонном разговоре поздравил Пашиняна с днем рождения

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого поздравил политика с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По данным ведомства, собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, российский лидер и премьер Армении рассмотрели график предстоящих контактов.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, глава РФ ранее направил Пашиняну поздравительную телеграмму.

Путин в телефонном разговоре поздравил Пашиняна с днем рождения

Напомним, Пашинян посещал Москву в конце декабря прошлого года. В ходе визита он встретился с российским лидером. Стороны тогда договорились активизировать переговоры по газовой теме. Впоследствии Пашинян заявил, что Еревану и Москве удалось достигнуть договоренности по поводу стоимости голубого топлива из РФ.

В середине января текущего года президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна на должность главы правительства страны.

В поздравительной телеграмме к премьеру Армении Путин отметил, что отношения между Москвой и Ереваном основываются на дружбе и взаимном уважении. Президент РФ выразил уверенность в том, что диалог между странами и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению союзнического взаимодействия двух государств, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Сайт Кремля
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