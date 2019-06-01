РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии

Дамаск, 1 июня. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 13 случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 16 случаев. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 12, Хама – один», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 16 случаев нарушения перемирия в провинции Хама.

Как уточнили в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарных акций. Новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий за истекшие сутки при этом не подписывалось. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима тишины, также не изменилось — 234.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики (1 июня 2019 г.) https://t.co/K8oK32XEWt pic.twitter.com/ZSGymAmMN3 — Минобороны России (@mod_russia) 1 июня 2019 г.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее главы Генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.