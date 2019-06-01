Сирия, 29 мая. Местные жители сожгли склад курдов на северо-востоке Хасаки. Коалиция уничтожила нефтеперерабатывающие заводы к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Новые столкновения между курдами с ССА** отмечаются в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на севере Латакии и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали военные объекты исламистов в южной части Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обменивается ударами с курдами к северу от Манбиджа в Алеппо.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции САА западнее Меядина в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в убийстве двух протурецких боевиков в северной части Алеппо.

Международная коалиция: уничтожила нефтеперерабатывающие заводы юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

В северной части Латакии вновь вспыхнули столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными силами, выступающими при поддержке ВКС РФ. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), российские ВКС нанесли точечные авиаудары по военным объектам группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***, стоящей во главе террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», вблизи населенного пункта Кабана. Информация об итогах боевого вылета пока уточняется. Напомним, боевики, базирующиеся в северных районах провинции, регулярно провоцируют стычки на линии соприкосновения сил, а также неоднократно предпринимали попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим».

Провинция Алеппо

В западной части региона на контролируемых исламистами территориях прогремел взрыв. По данным интернет-портала Step News Agency, инцидент произошел в населенном пункте в Аль-Джина, в результате чего пострадали несколько мирных жителей. Никаких сведений о предполагаемых организаторах взрыва пока не поступало.

Тем временем недалеко от города Кабасин в северной части Алеппо неизвестными были убиты два боевика протурецких вооруженных формирований, передает тот же источник. Предполагается, что нападение было совершено членами подпольных ячеек Отрядов народной самообороны (YPG), действующих в рамках операции «Гнев оливок». В то же время возобновились столкновения между курдами и отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе реки Сагур к северу от города Манбидж. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (RadioAlKul). Никаких сведений о последствиях вооруженного противостояния пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о том, что ВВС международной коалиции и «Демократические силы Сирии»**** (SDF) уничтожили нефтеперерабатывающие заводы, расположенные вблизи реки Евфрат на востоке провинции. Видеозапись, на которой запечатлены клубы дыма, поднимающиеся с места расположения одного из предприятий, была опубликована Twitter-каналом (DeirEzzor24).

Тот же источник заявляет о том, что в районе населенного пункта Аль-Файда на западе от Меядина произошло нападение террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. О потерях сторон в живой силе или технике пока не сообщалось. Как известно, остатки боевиков ИГ1 скрываются в районах пустыни Бадия Аш-Шам. Многие военные эксперты уверены, что им все еще удается сохранять присутствие здесь благодаря близости американской военной базы Ат-Танф, вокруг которой находится территория «зоны безопасности», где джихадисты имеют возможность скрываться от преследований Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба продолжают осуществлять боевые вылеты сирийские ВВС. Согласно информации военного источника в сети Twitter (anasanas84), военные самолеты ВВС САР атаковали укрепрайоны радикалов недалеко от населенных пунктов Ихсим, Кафр Увейд и Сфухен. Кроме того, Twitter-канал (IdlibPlus) сообщает о том, что сирийская авиация была задействована в районе деревни Аль-Факик. Также поступают сообщения о работе российских ВКС поблизости от Хан-Шейхуна. Сведения о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Хасака

Военный источник в Twitter (CombatChris1) сообщает о том, что в городе Аль-Кахтания в северо-восточной части региона неизвестные подожгли склад, на котором находились учебные материалы курдов по строительству и управлению государством. В случившемся подозревают местных жителей, поскольку они не раз выражали свое недовольство антинародной политикой, проводимой «Демократическими силами Сирии» (SDF). Как известно, в первой половине прошлого месяца во многих занимаемых курдскими силами районах, прошли демонстрации, на которых протестующие осудили SDF за незаконные аресты гражданских лиц, разграбление природных ресурсов страны и притеснение арабского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)