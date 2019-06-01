В Минздраве РФ предупредили об опасности электронных сигарет

31 мая вся планета отмечала Всемирный день без табака. День отказа от курения был учрежден ООН в 1988 году.

Отметили этот памятный день и в России. О том, каких успехов удалось достичь в сфере борьбы с табаком, об угрозах новых видов табачных изделий, а также о том, когда россияне полностью откажутся от табака, Федеральному агентству новостей рассказал член Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков.

Синергия запрета

— Как бы вы могли оценить успехи России в деле борьбы с табакокурением?

— Безусловно, успехи есть. Они достигнуты благодаря реализации антитабачного закона, вступившего в силу в 2013 году.

То, что в законе содержится большое количество мер, и то, что они были введены единовременно и применялись системно, позволило получить синергетический эффект — больший, чем если бы данные меры вводились по отдельности. Результатом такого подхода является то, что среди взрослого населения (лиц, старше 15 лет), потребляющего табак, практически каждый пятый от него отказался.

— То есть курильщиков в России стало меньше?

— Если в 2009 году 39,4% взрослого населения имели никотиновую зависимость, то по итогам 2016 года табак потребляли уже 30,9%. По данным последнего исследования ВЦИОМ, в России курили примерно 29% совершеннолетних россиян. Наблюдается также снижение потребления табака среди подростков 13-15 лет: по сравнению с 2004 годом практически в 2 раза меньше детей сейчас употребляют табачные изделия.

Это говорит о том, что в предыдущие годы политика государства, направленная на противодействие потреблению табака, действительно была успешной.

Соль от никотиновых слез

— Буквально несколько лет назад в нашей стране появились так называемые электронные сигареты. Как они влияют на потребление табака в России?

— Электронные средства доставки никотина — это новая угроза. Они могут подорвать те успехи в борьбе с табакокурением, которые были достигнуты, так как они содержат в себе огромный потенциал возникновения и поддержания никотиновой зависимости. В электронных сигаретах используются соли никотина, вызывающие наиболее сильную зависимость и в более короткие сроки.

Электронные сигареты очень привлекательны для молодежи, поскольку вписываются в их картину современного мира.

— В чем заключается их привлекательность?

— Это, как правило, изделие с красивым дизайном, зарядным устройством, сменными картриджами. Подросткам это понятно и привычно, так как мир современных гаджетов состоит как раз из таких устройств.

По тем данным, которые были получены в предыдущие годы, распространенность использования электронных сигарет среди подростков 13-15 лет была на уровне 8,5%. Среди взрослых эта цифра составляла всего лишь 3,5%. Цифры говорят сами за себя — конечно, эти изделия нацелены в первую очередь на молодежь.

Кроме того, чтобы запутать дискуссию и распространять новые продукты, табачные компании продвигают стратегию снижения вреда. Якобы при распространении электронных сигарет они [компании] нацелены на категорию курильщиков и с их [электронных сигарет] помощью хотят снизить вред от курения табака.

— Это не так?

— Это введение в заблуждение. Возникает обратный эффект. Если сейчас в отношении электронных сигарет ввести регулирование более мягкое, чем это предусмотрено для табачных изделий, это станет огромной ошибкой. Электронные средства доставки никотина вызывают и поддерживают сильную никотиновую зависимость, порой даже более сильную, чем в случае с обычными сигаретами.

Новые жертвы табака

— Что происходит, когда курильщику предлагают электронные сигареты?

— Как правило, переходит на них курильщик, который собирается бросить курить, но после этого никотиновая зависимость поддерживается и даже усиливается. В результате курильщик понимает, что он продолжает потреблять никотин, но не понимает, насколько большая доза никотина попадает к нему в организм.

Ведь в электронных сигаретах используется жидкость, и трудно понять, сколько ее потребляется. В итоге исследования показывают, что курильщик возвращается к курению сигарет. Или же возникает эффект двойного потребления — когда используются и электронные и обычные сигареты.

— В чем опасность электронных сигарет?

— Эти изделия содержат канцерогены. Уровни токсичных веществ могут варьироваться, некоторые из них иногда достигают более высоких показателей, чем в табачном дыме. Свинец, хром и никель, а также формальдегид обнаружены в аэрозоле некоторых ЭСДН в концентрациях, равных или превышающих концентрации традиционных сигарет. Этот продукт наносит вред здоровью человека.

Складывается ситуация, когда на курильщика повлияли принимаемые антитабачные меры и он собирается бросить курить совсем, но тут его вводят в заблуждение, обещают меньший вред, он переходит на этот продукт — и в результате усиливает никотиновую зависимость, в дальнейшем возвращается к курению сигарет или становится потребителем очередного вредного продукта — ЭСДН. А ведь он мог бросить курить навсегда.

— Электронные сигареты могут приманить и тех людей, которые уже бросили курить?

— Да. Представьте ситуацию: курильщик прекратил курение сигарет и пока контролирует себя, но его тянет покурить. Ему обещают продукцию с никотином, где «вред меньше». Почему бы не попробовать? Человек опять подсаживается на никотин, далее все по описанному ранее сценарию — табачные изделия или электронные сигареты. Этого человека снова вовлекли в потребление и будут получать с него деньги, а он получит за это заболевания. Он тоже мог отказаться от курения совсем и убрать эти риски из своей жизни.

Третья категория людей, наиболее подверженных маркетингу электронных сигарет, — это подростки, а также люди, которые раньше не курили. Исследования показывают, что потребление ЭСДН в 2 раза увеличивает риск потребления сигарет с табаком в дальнейшем.

Поскольку у табачных компаний сокращается число покупателей в силу естественных причин — люди преждевременно умирают, — им необходимы новые потребители, которые будут приносить деньги. Поэтому, несмотря ни на что, табачные компании осуществляют маркетинг среди несовершеннолетних, также обращают особое внимание на женщин.

Хорошо забытое старое

— Что общественности необходимо предпринять в ответ на давление табачных компаний?

— Нам ни в коем случае нельзя верить предлагаемому подходу по снижению вреда. Это обман, введение в заблуждение. Надо рассматривать эту проблему в совокупности, обращая внимание на все категории населения: молодежь и некурящих взрослых хотят вовлечь, тех, кто собирается бросить курить, — удерживают. В итоге отрицательные последствия намного перевешивают обещания о гипотетическом «снижении вреда» для курильщиков.

— Как государство должно решать проблему электронных сигарет?

— Регулироваться они должны теми же самыми мерами, что и табачные продукты. Эти меры эффективны и работают. Изначально, конечно, нам следовало принимать меры, чтобы вообще не допустить их на рынок, но раз они уже в обращении, регулировать их нужно строго.

— Насколько велик вред от систем нагревания табака?

— Система нагревания табака — это новый вид современной курительной трубки, мундштука. С помощью такой системы потребляются табачные изделия, там содержится тот же самый табачный лист. Любое табачное изделие наносит вред организму, как бы вы его ни употребляли.

Есть жевание, нюхание, сосание, курение табачных изделий. Здесь от способа потребления будет зависеть лишь то, какой вид рака или иного заболевания впоследствии у человека возникнет. Если это жевательный или сосательный табак, то у человека может быть рак гортани или пищевода, если курительный — рак легкого, и так далее.

— То есть эти системы по большому счету обычные сигареты?

— В этом случае мы говорим об очередном виде табачного изделия, которое может расширить спектр заболеваний. Это табак, на этом дискуссию нужно заканчивать. У нас уже была эта история, когда в прошлом веке покупателям были представлены «легкие» сигареты. Тогда так же говорилось о снижении вреда.

Через десятилетия выяснилось, что на самом деле заболеваемость среди тех, кто потреблял «легкие» и обычные сигареты, была аналогичной. Люди стали покупать в 2 раза больше легких сигарет, чтобы утолить никотиновый голод. Курильщики также стали глубже вдыхать, стремясь получить большую дозу никотина, и выросла заболеваемость аденокарциномой легкого.

Мы не можем предугадать, сколько табачных изделий будет потреблять курильщик, насколько интенсивно, какая у него предрасположенность к тем или иным заболеваниям. В том числе поэтому нельзя говорить о том, что какое-либо табачное изделие менее вредно, чем другое.

Приравнять табак к кокаину

— Какой сейчас, по вашему мнению, самый эффективный способ бросить курить?

— Как правило, большинство людей бросают, когда они сами принимают такое решение и используют силу воли. Какая-то часть курильщиков бросает курение, обращаясь за медицинской помощью.

Если зависимость сильная, то, конечно, необходим поход к врачу. В качестве первого шага можно обратиться в консультативный телефонный центр помощи в отказе от потребления табака, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-0-200.

— Когда Россия сможет полностью запретить продажу табачных изделий?

— Как только распространенность потребления табака снизится до минимума, хотя бы до 5%, это уже можно будет обсуждать. Насколько быстро это произойдет — зависит от того, насколько эффективно будут внедряться и реализовываться меры по борьбе с потреблением табака.

Учитывая то, что экономические ведомства не могут согласовать новую антитабачную концепцию уже 3 года, есть опасения, что далеко мы не уйдем. А если будет постоянное, системное движение вперед в этом направлении, в том числе если должным образом будут регулироваться электронные средства доставки никотина, тогда можно ожидать полного отказа России от табака в не столь отдаленном будущем.

— Министерство здравоохранения России выступило с инициативой запретить курение кальянов в кафе и ресторанах. Чем обосновано такое решение?

— Этот вопрос уже давно назрел. Кальян — это все-таки курительная принадлежность, с помощью которой потребляются табачные изделия, и если мы говорим о его использовании в тех местах, где потребление табака запрещено, — то это стимулирование потребления табака. Кроме того, часто говорят, что в используемых курительных смесях нет табака.

На самом деле табак там, в большинстве случаев, есть, однако, чтобы это определить, необходимо проводить экспертизы, а контролирующие органы не всегда могут это сделать.

Помимо этого, в кальянах в России также были обнаружены болезнетворные бактерии и вирусы. Их нашли не в мундштуках, а в шахтах и колбах кальяна. Там были найдены, например, вирусы гепатита, палочка Коха и другие возбудители инфекционных болезней. С санитарно-эпидемиологической точки зрения курение кальянов в кафе и ресторанах, где их используют множество людей, несет угрозу здоровью граждан.