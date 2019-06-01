Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон

480
0 Оставить комментарий

Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон

Киев, 1 июня. Президент США Дональд Трамп пригласил нового главу Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом, пишет украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники.

По информации журналистов, приглашение от Трампа Зеленский получил накануне. Нового президента Украины пригласили посетить Вашингтон с официальным визитом

«Во время встречи состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах», — передают украинские СМИ.

Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон

Предполагается, что визит Зеленского в столицу США может состояться после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Японии.

Ранее встречу Трампа и Зеленского допускал представитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркивал, что эти переговоры находятся на повестке дня Белого дома, однако по-прежнему неизвестно в каком формате они могут пройти.

Трамп ранее назвал лучшую кандидатуру на замену Терезе Мэй, которая покидает должность британского премьер-министра. По мнению американского лидера, этот пост должен занять бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. В качестве аргументов Трамп отметил, что Джонсон хорошо относится и к нему, и к США в целом. Президент США признался, что бывший глава МИД Великобритании ему всегда нравился.

infox - new
Автор: Катерина Иванова
Источник: «Зеркало недели»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров