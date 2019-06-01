Медведев заявил, что в отношениях РФ и Украины «шарик на их стороне»

Москва, 1 июня. Администрация нового президента Украины Владимира Зеленского пока не предпринимала никаких шагов по налаживанию связей с Россией, Москве следует запастись терпением, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением!» — заявил глава российского кабмина в эфире программы «Вести в субботу».

Медведев подчеркнул, что восстановление связей с Москвой находится в руках нынешнего главы Украины. При этом глава правительства РФ отметил, что не питает никаких иллюзий насчет риторики новых киевских властей и уже сформировавшихся трендов. Медведев напомнил, что контакты РФ и Украины были разорваны по инициативе Киева, однако у Украины есть возможность реанимировать отношения.

«Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», — подытожил Медведев.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский не исключает возможность проведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В администрации президента Украины отметили, что возможные переговоры касаются важных вопросов. Пристайко напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводил телефонные разговоры с российским президентом.