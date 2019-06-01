Запад превращает Идлиб в арену информационной войны против Сирии и России

Зона деэскалации «Идлиб» продолжает привлекать особое внимание на Западе. Ослепленные антисирийским угаром, зарубежные медиаагентства подхватывают любые сообщения или реплики, где говорится о якобы причастности президента САР Башара Асада и его союзников к гибели мирного населения в этом регионе. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Информационный шум создается в основном Соединенными Штатами и Великобританией, а к пропаганде привлекаются не только должностные лица внешнеполитических ведомств или ООН, государственных СМИ, но и специалисты из псевдообщественных организаций «Белые каски», «Сирийская сеть по правам человека» и других.

Каждому из этих элементов отводится своя роль и конкретное предназначение, но в связке они образуют единый механизм для бурной пропагандисткой деятельности.

Применительно к Сирии распространение фейков о «виновности» Дамаска в преступлениях против собственного народа является задачей номер один. Видимо, расчет идет на то, чтобы закрепить в умах европейцев образ деспотичного Асада и оправдать среди европейских обывателей собственную новую агрессию. При этом свержение законного президента Сирии остается долгоиграющей целью.

Над этим сейчас усердно трудится журналистская братия, особенно американские и британские журналисты, аккумулирующие из разных источников все ужасы последствий от якобы воздушных ударов российской и сирийской авиации. В числе пораженных гражданских объектов значатся больницы, школы в провинции Идлиб. Обвинения, где говорится о бомбардировках восьми больниц в прошлом месяце, уже появились на страницах изданий Times и The Telegraph.

Британские журналисты утверждают, что при воздушных ударах использовались координаты GPS из ООН, предоставленные российской и другим сторонам для предотвращения случаев нападения на эти объекты.

Подливают масла в огонь и данные «Сирийской обсерватории по правам человека», «Сирийской сети» и других организаций. Так, прозападными псевдоволонтерами «задокументированы» гибели не менее 80 детей, ранения как минимум 286 детей, случаи нападений на 50 школ и 26 медицинских учреждений. Для пущей уверенности в материалах приводятся высказывания будто бы очевидцев с места событий и врачей, якобы не успевающих лечить большое количество раненых.

В конце концов европейский потребитель получил информационный продукт с насыщенной картинкой, но неподтвержденными данными. А это значит, что европейскую аудиторию намеренно вводят в заблуждение еще до окончания расследования, проводимого в настоящее время сотрудниками ООН.

Безусловно, кошмары, в которых пытаются убедить общественность британские СМИ, не имеют никакого отношения к реальности.

Российские ВКС действительно оказывают воздушную поддержку правительственным силам, продолжающим вести оборонительные действия против «Хайят Тахрир аш-Шам» или бывшей «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ).

В данный момент эта группировка, являющаяся сирийским ответвлением террористической организации «Аль-Каида»1 (деятельность запрещена в РФ), объединила множество бандгрупп Идлибской зоны для масштабного наступления на позиции правительственных войск. Последние атаки на севере провинции Хама, в которых принимали участие до 450-600 боевиков, тому подтверждение.

Возвращаясь к ВКС России, нужно отметить, что воздушные удары не хаотичны, а осуществляются только по подтвержденным разведданными объектам. Это исключительно места скопления живой силы, техники террористов, в том числе тяжелого вооружения, которого сегодня не должно быть в демилитаризованной зоне.

Масштабы информационной истерии на Западе, которая сегодня осуществляется в тесном тандеме официальных должностных лиц с международными организациями и СМИ с сомнительной репутацией, а зачастую и с боевиками, наталкивают на мысль, что международное сообщество заинтересовано в сохранении очага напряженности на западе Сирии.

Нестабильный Идлибский регион позволяет выдумывать различные кривотолки о погибших детях, вынужденной миграции населения, гуманитарном кризисе, провоцируя тем самым антиасадовские настроения как на территории страны, так и за ее пределами. Такое мнение в комментарии для ФАН высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Все основные информагентства коллективного Запада на сегодняшний день политически ангажированы, и они ежедневно стараются найти какие-то незначительные зацепки или целиком создать новый инфоповод для того, чтобы беспочвенно обвинить Россию и Сирию в агрессии. Идлиб стал удобной площадкой для этого. В регионе дислоцируется огромное количество боевиков, которые фактически являются союзниками США. Радикалы нужны им для того, чтобы помешать восстановлению законной власти над важной провинцией. Но бандгруппы проигрывают на поле боя, и потому западные страны так активно воздействуют на обстановку информационно», — пояснил эксперт.

Примечательно, что Соединенные Штаты и их союзники пытаются необоснованно обвинить Сирийскую арабскую армию (САА) и ВКС РФ в тех преступлениях, которые они сами регулярно совершали как в Сирии, так и во многих других странах.

«При этом фейки против САР и России выполняют и вторую ключевую задачу. Вспомним, как действовали силы международной коалиции, например, в Ракке, которая в результате их бомбардировок сравнялась с землей. Сейчас город продолжает неминуемо гибнуть. Так же было в иракском Мосуле. Так же было практически по всей Ливии, которую Запад теперь почти втоптал в каменный век. И для того, чтобы как-то закрасить страшные гуманитарные последствия своих преступлений в рамках всей «Арабской весны», американцы запускают вбросы против САА и ВКС РФ, пытаясь заставить думать всех, будто бы это они настоящее зло», — заключил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.