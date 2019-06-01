Москва, 1 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Международным днем защиты детей, сообщает корреспондент ФАН.

«Забота о юных гражданах страны, соблюдение прав и отстаивание интересов каждого ребенка — наша задача», — приводятся слова спикера на сайте нижней палаты парламента.

По мнению Володина, необходимо сделать все, чтобы подрастающее поколение ощущало любовь и поддержку со стороны взрослых.

«Особенно те из них, которые растут без родителей и в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации», — отметил председатель Госдумы.

В своем поздравлении он также выразил слова благодарности тем, кто «делом доказывает, что чужих детей не бывает», чья профессия связана с заботой о детях, их здоровье, образовании и духовно-нравственном развитии.

«И, конечно, особые слова благодарности родителям, которые изо дня в день растят и воспитывают своих детей в любви и заботе, учат их добру и справедливости, поддерживают стремление к знаниям, помогают познавать мир», — добавил Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, то, какими вырастут наши дети и каким будет будущее страны, зависит от нас.