Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Экс-глава Ивановской области задержан по подозрению в коррупции

504
0 Оставить комментарий

Экс-глава Ивановской области задержан по подозрению в коррупции

Москва, 1 июня. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан в рамках расследования дела о коррупции, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Петренко подтвердила задержание экс-главы Ивановской области.

«В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями главного следственного управнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков», — приводит слова представителя СК РФ РИА Новости.

Экс-глава Ивановской области задержан по подозрению в коррупции

Накануне стало известно о задержании главы Раменского района Московской области. Андрея Кулакова подозревают в убийстве заместителя главы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Ранее источник в правоохранительных органах Подмосковья рассказал подробности этого уголовного дела.

infox - new
Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров