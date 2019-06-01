Экс-глава Ивановской области задержан по подозрению в коррупции

Москва, 1 июня. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан в рамках расследования дела о коррупции, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Петренко подтвердила задержание экс-главы Ивановской области.

«В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями главного следственного управнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков», — приводит слова представителя СК РФ РИА Новости.

Накануне стало известно о задержании главы Раменского района Московской области. Андрея Кулакова подозревают в убийстве заместителя главы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Ранее источник в правоохранительных органах Подмосковья рассказал подробности этого уголовного дела.