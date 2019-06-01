Появилась фотография смеющегося Ким Чен Ына в окружении плачущих девочек

Пхеньян, 1 июня. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии визита лидера КНДР Ким Чен Ына во Дворец школьников «Путь учебы в 1000 ли». На кадрах глава КНДР запечатлен смеющимся среди плачущих детей.

На фотографиях лидер Северной Кореи сидит на раскладном стуле в окружении девочек, по-видимому, учениц Дворца. Смеющаяся фигура Ким Чен Ына выглядит очень контрастно на фоне плачущих детей, которые, очевидно, не смогли сдержать эмоций при виде главы государства.

Как отмечает ЦТАК, на кадрах запечатлена реакция детей на визит высшего руководителя страны. Стоит отметить, что на фотографиях видно, что при виде Ким Чен Ына плачут не только дети. Даже работники Дворца школьников не смогли сдержать слез.

Однако ко взрослым лидер КНДР оказался не так добродушен, он раскритиковал новое здание дворца. По словам Ким Чен Ына, проектирование зала и других помещений не соответствует назначению комнат. Он обвинил инженеров в «формализме, приспособленчестве и халтуре».

Ранее двусторонний саммит РФ — КНДР прошел 25-26 апреля во Владивостоке. Лидер КНДР прибыл на встречу с российским президентом Владимиром Путиным на бронепоезде. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что на встрече с Владимиром Путиным во Владивостоке в расширенном составе северокорейский лидер Ким Чен Ын показал себя как профессиональный и подготовленный глава страны.