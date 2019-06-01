Выборы в Европарламент усилили евроскептиков. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Конфликт между Косово и Сербией Балканы лихорадит. Новое политическое землетрясение в Косово. Албанские силовики непризнанной республики устроили настоящую облаву на сербов. Со стрельбой и взрывами гранат. Под прикрытием борьбы с криминалом и коррупцией косовский спецназ вторгся на территорию сербских муниципалитетов и арестовал более 10 человек, говорящих по-сербски. Под горячую руку попал и российский сотрудник ООН — Михаил Краснощеков. Дипломата задержали, а позже освободили с многочисленными травмами. Россиянин госпитализирован в тяжелом состоянии. В Белграде уверены, что столь вызывающие действия — попытка изгнать сербов из Косово. Россия расценивает наглый выпад Приштины как очередную провокацию, акт устрашения славянского мира. «Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук», — возмутилась представитель российского МИД Мария Захарова. Евросоюз призвал Белград и Приштину к сдержанности, но голубя мира над бывшей Югославией пока не видно, а вот черная кошка между некогда братскими республиками вновь пробежала. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы в полную боевую готовность. По данным СМИ, страна даже стянула к границе дополнительные войска. Сербы и косовары уже привыкли жить как на вулкане. Контроль над Косово Белград утратил еще 20 лет назад после бесцеремонного вмешательства НАТО. Жестокие бомбардировки Белграда, расчленение некогда процветавшей Югославии — у военного альянса руки по локоть в крови. Уже в 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость. Сербия долгое время такую «самостийность» не признавала. Но накануне президент Александр Вучич официально озвучил горькую правду — Косово для Сербии потеряно. В то же время сербский лидер призвал стороны к диалогу. Но вместо аплодисментов с косовской стороны раздался «лай».

Выборы в Европарламент 28 стран, электорат в 400 с лишним миллионов: Евросоюз выбрал депутатов на ближайшую пятилетку. Избиратели проявили завидную активность: согласитесь, 50,5 % — неплохая явка. Как и ожидалось, свои позиции в Европарламенте усилили евроскептики: четверть кресел в Брюсселе за ними. С солидным преимуществом в Италии выиграл борец с миграцией Маттео Сальвини, который ранее уже появлялся в Европарламенте в футболке с портретом Владимира Путина. Во Франции партия Марин Ле Пен после небольшого ребрендинга обошла список Эммануэля Макрона. Противники генеральной линии ЕС лидируют в Венгрии и Бельгии. В Великобритании голосовали, как в последний раз, что, в принципе, так и есть. Поскольку развод с ЕС вновь отложили на полгода, британцам пришлось поддержать большую европейскую семью в день выборов. Победителем ожидаемо стала партия «Brexit» главного идеолога выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Найджела Фараджа. В целом, чувствуется усталость многих европейцев от слащавой толерантности Брюсселя. Девятый вал миграции, накрывший с головой Старый Свет, замшелая бюрократия, глобализм, сексуальные свободы и полинявшая в большой европейской стирке национальная идентичность государств — все это напрягает простых смертных. Но говорить о полном триумфе инакомыслия, все же, рановато. В Германии, Испании, Нидерландах по-прежнему правят архаичные проевропейские партии. Видимо, запугали послушных избирателей лозунгами в стиле «Голосуй, а то проиграешь!». Нарастили жирку и левые либералы, включая зеленых, а они, может быть, и любят «и тропинку, и лесок, в поле каждый колосок», но вот Россию — как-то не очень. Именно при поддержке этих сил весной Европарламент принял враждебную резолюцию о прекращении стратегического сотрудничества с нашей страной, усилении антироссийских санкций и запрете на строительство «Северного потока — 2». Но, как говорится, работаем с тем, что есть.

Политический скандал в Австрии По итогам выборов в Европарламент в Австрии однозначным фаворитом стала консервативная «Народная партия» Себастьяна Курца. Теперь уже экс-канцлера. Сразу же после избирательного триумфа президент сказал правительству и его главе «Давай, до свидания!». Австрийский вундеркинд, как называют самого молодого канцлера в истории Австрии, и правил по сравнению со своими предшественниками всего-ничего — 525 дней. Поводом для вотума недоверия от австрийского парламента стал пресловутый «русский след». Скандал разразился вокруг бывшего вице-канцлера страны. В сети появился ролик двухлетней давности, на котором Кристиан Штрахе соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании от таинственной незнакомки. На видео — роковая блондинка, копия киногероини Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки». Одни СМИ разглядели в ней некую россиянку Алену Макарову, другие даже телеведущую Леру Кудрявцеву заподозрили. Позже выяснилось, что загадочная леди — боснийская студентка, сыгравшая роль дочери российского олигарха. А весь этот маскарад — фейк, растиражированный немецкой «четвертой властью». Провокаторы, разумеется, знали, что московская карта погубит «туза». «Что касается вопроса про русскоговорящую боснийскую студентку, я думаю, здесь всем все понятно. Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от старших братьев и списывать все на русских по принципу, который Тереза Мэй огласила в свое время «хайли лайкли» — это очень модно», — заключил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Попавший в ловушку Штрахе потопил и карьеру своего шефа. До следующих выборов орган государственной власти возглавит министр финансов Хартвиг Легер. А Курц тем временем заявил, что вернет себе кресло канцлера после осенних выборов. Сейчас он планирует отправиться в предвыборный тур по всей стране. И вот ведь какие разные судьбы: Себастьян Курц явно симпатизировал Кремлю, даже когда-то выступал за отмену антироссийских санкций, а ушел достойно, одержав впечатляющую победу на европейских выборах. Напротив, убежденная русофобка Тереза Мэй, которая собирается покинуть пост премьер-министра Великобритании 7 июня, не вызывает у британцев ни малейшего сочувствия. Даже, несмотря на ее прощальные рыдания у резиденции на Даунинг-стрит. «Матерью Терезой» для своего народа Мэй так и не стала. Да и роль «железной леди» не потянула: за три года не смогла разорвать узы между Великобританией и Евросоюзом. Беспомощные идеи премьер-министра по Brexit парламент всякий раз отвергал. Зато в историю вошли ее нелепые танцы и знаменитые леопардовые туфли, в которых Тереза Мэй лихо ворвалась в мировую политику. «К сожалению, сейчас не могу вспомнить положительного вклада, скорее наоборот. Период Терезы Мэй относится к непростому периоду наших двусторонних отношений», — признался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отставка Мюллера Кажется, в преддверии летних отпусков эпидемия отставок захлестнула весь мир. Вот и американский спецпрокурор Роберт Мюллер, битых два года собиравший компромат на Россию, выдохся и сошел с дистанции. Кануло в Лету и провальное дело о якобы нашем вмешательстве в президентские выборы 2016-го. Дональд Трамп, которого Мюллер, как параноик, подозревал в связях с Москвой, даже поблагодарил сторонника теории заговора в Твиттере: «Спасибо, что ушел!». Ранее в своем знаменитом докладе Мюллер доложил: как глубоко ни копал, признаков сговора не обнаружил. Резонно, что и выступление в Конгрессе США теперь отменяется. Впрочем, спецпрокуроры так просто не сдаются: упертый Мюллер до сих пор убежден, что в выборы Соединенных Штатов Россия все-таки вмешивалась. Ну чем же объяснить эту парадоксальную схему, если реальных доказательств нет?