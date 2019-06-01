Эксперт объяснил, почему MINUSCA игнорирует убийства гражданских в ЦАР

Политолог Владимир Брутер заявил, что члены миссии MINUSCA в ЦАР намеренно игнорируют убийства гражданских, так как не хотят проблем с боевиками.

Ранее стало известно, что 21 мая в деревнях рядом с городом Пауа в ЦАР произошел массовый расстрел мирных жителей, во время которого погибло более 30 человек. Несколько повстанцев из вооруженной группировки «3R» просто заходили в населенные пункты и хладнокровно казнили людей. По погибшим президент республики Фостен-Арканж Туадера объявил трехдневный траур.

Согласно заявлению главы миротворческой миссии ООН в ЦАР (MINUSCA) генерал-майора Паскаля Чемпиона, которое тот сделал на пресс-конференции в Банги, преступники подъехали к деревням Кунджили и Лемуна и тут же открыли огонь по гражданским из автоматического оружия. В результате бойни были убиты 34 человека, еще пять получили ранения. Кроме того, местные службы безопасности сообщили еще о 15 погибших в деревушке Маиколо, однако в ООН эту информацию не подтвердили. Отметим, указанное нападение стало крупнейшим с момента заключения перемирия между правительством и 14 военизированными формированиями в феврале 2019 года.

Миротворцы ООН «чрезвычайно осуждают» убийства мирных деталей ЦАР, однако в их слова верится с трудом, так как по рассказам директора школы в Кунджили, жертв нападения могло быть меньше. Дело в том, что во время расстрела гражданских рядом с деревнями проходила колона MINUSCA, сопровождавшая высокопоставленных сотрудников миссии. Однако никто не вмешался, «миротворцы» просто «не заметили» стрельбу и панику.

«Преступники будут найдены, арестованы и в их отношении будет совершено правосудие», — заверил член миссии Манкур Ндиайе.

Такое заявление звучит как насмешка, так как MINUSCA располагает в ЦАР контингентом из 13 тысяч вооруженных солдат, но не предпринимает никаких шагов для стабилизации обстановки в стране. Комментируя произошедшее, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту ФАН заявил, что «для Запада такой подход к работе в принципе очень характерен».

«Они не любят лишних проблем и, если видят, что какие-то действия могут вызвать дополнительные проблемы, особенно в которых они не могут выиграть, они очень часто пытаются изобразить, что это не их проблемы. И бойня в Пауа этому отличное доказательство», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН также отметил, что за бездействие при расправе над гражданскими руководство MINUSCA должно быть снято с должностей. Причем сделано это должно было быть на следующий день после расстрела.

«Но для этого необходимо соответствующее решение ООН, ведь все, что касается невыполнения обязанностей, не всегда является предметом для судебного разбирательства; вполне вероятно, что им удастся от него уйти. Но вот то, что они не выполняют свои прямые обязанности или плохо их выполняют, – это вопрос очевидный и это значит, что ООН должна в этой ситуации разобраться. Но проблема в том, они (MINUSCA и ООН) легитимируют какие-то действия Запада. Можно подумать, что ООН в Косово справляется со своими обязанностями», — продолжил Брутер.

Отметим, троих боевиков «3R», замешанных в массовой бойне, уже задержали при помощи российской стороны. Предать бандитов суровому наказанию уже призвали лидеры многих вооруженных группировок ЦАР, которые подписали соглашение Хартумского договора о мире в республике. Также от членов своей группы отвернулся и лидер группировки «3R» Сидики Аббас, который в опубликованном им коммюнике назвал их действия самоуправством.

«А вообще, Россия должна поднимать вопрос в ООН, который и направил эту миссию. Кроме того, можно пожелать тем российским представителям, которые находятся в ЦАР, чтобы мирные соглашения и мирное урегулирование наступило как можно быстрее и таких ситуаций больше не возникало. А в принципе, против таких людей действует только сила, нет никаких вариантов, что какие-то увещевания могут помешать бандитам», — продолжил собеседник ФАН.

Напомним, это уже не первый случай бездействия со стороны MINUSCA. Так, аналогичная ситуация произошла в ноябре 2018 года, когда бандиты убили 59 человек в лагере беженцев Алиндао, а военнослужащие ООН на помощь не пришли.