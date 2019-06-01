Эксперты рассказали, с какого возраста можно давать детям карманные деньги

Москва, 1 июня. Детей необходимо учить финансовой грамотности еще с дошкольного возраста, а карманные деньги можно давать уже с первого класса, считают эксперты проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности.

Советник директора проекта Минфина Анна Зеленцова рассказала, что обучать детей финансовой грамотности можно еще в раннем возрасте на практике. Когда ребенок ходит с родителями в магазин, он учится разбираться в монетах и купюрах, считать деньги и сдачу, отметила Зеленцова. Она добавила, что, когда ребенок просит игрушку, нужно объяснить, сколько это стоит и что не все можно купить сразу.

«При этом следует обсуждать, как их разумно тратить, сравнивать «умные» и «неумные» покупки. Обсуждать, как можно накопить, как составить план, помогать копить, контролировать», — добавила Зеленцова.

Эксперты напомнили, что важно уделять внимание и элементарной безопасности. Нужно объяснить ребенку, где и как хранить деньги и почему нельзя рассказывать, где хранятся деньги и ценности семьи. Когда родитель выдает карманные деньги ребенку, стоит учитывать его потребности, желания и мечты, пишет телеканал «360».