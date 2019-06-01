Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе с экстремизмом.

В электронной базе данных Госдумы появился новый законопроект, внесенный главой государства. Речь идет о соглашении по борьбе с экстремизмом на территории ШОС.

«Федеральным законом ратифицируется Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, подписанная 9 июня 2017 года в городе Астане на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской̆ организации сотрудничества», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Конвенция уточняет список экстремистских действий, за которые участники соглашения обязуются установить ответственность. Кроме того, документ определяет меры против участия юридических лиц в экстремистской̆ деятельности, а также регламентирует порядок выдачи, передачи осужденных и сотрудничества по вопросам, входящим в сферу применения договора.

Уточняется, что конвенция не затрагивает права и обязанности стран, которые вытекают из других международных соглашений. Документ заключен на неопределенный̆ срок и открыт для присоединения других государств, разделяющих положения конвенции, с согласия всех его участников.