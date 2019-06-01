Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом

33
0 Оставить комментарий

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе с экстремизмом.

В электронной базе данных Госдумы появился новый законопроект, внесенный главой государства. Речь идет о соглашении по борьбе с экстремизмом на территории ШОС.

«Федеральным законом ратифицируется Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, подписанная 9 июня 2017 года в городе Астане на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской̆ организации сотрудничества», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом

Конвенция уточняет список экстремистских действий, за которые участники соглашения обязуются установить ответственность. Кроме того, документ определяет меры против участия юридических лиц в экстремистской̆ деятельности, а также регламентирует порядок выдачи, передачи осужденных и сотрудничества по вопросам, входящим в сферу применения договора.

Уточняется, что конвенция не затрагивает права и обязанности стран, которые вытекают из других международных соглашений. Документ заключен на неопределенный̆ срок и открыт для присоединения других государств, разделяющих положения конвенции, с согласия всех его участников.

infox - new
Автор: Катерина Иванова
Источник: Пресс-служба Госдумы РФ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров