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Запрет на поставки российских угля и нефти на Украину вступил в силу

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Запрет на поставки российских угля и нефти на Украину вступил в силу

Москва, 1 июня. Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу с 1 июня.

Согласно постановлению правительства РФ, поставки на Украину прямогонного и товарного бензина, дизельного топлива, пропана, бутана и прочих сжиженных газов будут осуществляться только по разрешению Минэкономразвития.

Ранее ведомство представило список компаний, которые могут осуществлять поставки, при этом перечень компаний и объем поставок будут пересматриваться ежемесячно. Помимо нефтепродуктов под ограничения попали каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс и еще целый ряд топлива.

Запрет на поставки топлива на Украину стал ответом на решение Киева расширить санкции против России. Киевское руководство в апреле текущего года запретило ввозить банки для консервирования и стеклянные бутылки, формалин и еще ряд продуктов. Москва приняла ответные меры и запретила импорт продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Ранее украинские власти ввели санкции против 28 российских научных и музейных учреждений за несогласованные археологические раскопки в Крыму.

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Автор: Софья Куликова
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