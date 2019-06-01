Путин поздравил гостей благотворительного праздника с Днем защиты детей

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин поздравил с Международным днем защиты детей участников благотворительного праздника, приуроченного к этому событию, сообщили в пресс-службе Кремля.

В Москве проходит благотворительный праздник в честь Дня защиты детей, который отмечается во всем мире 1 июня. Президент России поприветствовал гостей мероприятия, передав им свои поздравления.

«Сегодня, во многом благодаря Российскому детскому фонду, Москва вновь гостеприимно встречает большую и дружную команду ребят из разных городов и поселков нашей огромной страны, а также из зарубежных государств», — заметил российский лидер в своем обращении.

Путин отметил, что гостей праздника ждет насыщенная программа. Участники мероприятия смогут полюбоваться Москвой, посетить столичные театры и выставки, а также пообщаться со сверстниками. Президент пообещал участникам интересные подарки и сюрпризы.

«Уверен, что эти дни надолго останутся в памяти каждого из вас, — добавил президент, — подарят самые добрые впечатления. Желаю вам успехов и всего наилучшего».

Ранее в День защиты детей московское отделение Следственного комитета России подвело предварительные итоги работы по одному из основных направлений деятельности, связанному с расследованием преступлений в отношении детей, а также совершенных несовершеннолетними лицами.