Элтон Джон отреагировал на удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Лондон,1 июня. Британский музыкант Элтон Джон отреагировал на решение российских прокатчиков удалить некоторые сцены из посвященного ему фильма «Рокетмен».

Джон раскритиковал действия российских прокатчиков. Он подчеркнул, что его не предупредили об этих шагах по изменению фильма.

«Мы полностью не согласны с решением подвергнуть цензуре версию «Рокетмена» для российского рынка», — написал он на своей странице в Facebook.

Британский певец выразил мнение, что таким образом прокатчики лишили российских зрителей «возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман».

Фильм об Элтоне Джоне снял режиссер Декстер Флетчер. «Рокетмен» является биографической картиной и рассказывает о жизни музыканта. Премьера фильма в России запланирована на 6 июня. Певца в фильме сыграл Тэрон Эджертон.

Ранее появилась информация, что из картины были удалены некоторые сцены сексуального характера, а также моменты, связанные с наркотиками. Компания «Централ Партнершип», которая занимается прокатом фильма в России, подтвердила эту информацию. По словам прокатчиков, содержание картины было изменено для соответствия требованиям законодательства РФ.

В министерстве культуры России обратили внимание, что ведомство не давало прокатчикам рекомендаций по этому поводу. Глава министерства признался, что не знает, о чем идет речь. И констатировал, что министерство культуры не та организация, «которая ножницами в пленке что-то вырезает».