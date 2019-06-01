Луганский скульптор и художник борется со злом своими работами

Масштабные декорации в театрах Луганска, афиши цирка, оформление главных сцен Донбасса и, конечно же, памятники Луганской народной республики — это лишь малый список проектов, в которых принимает участие Виктор Горбулин — луганский художник, скульптор и театральный актер, заслуженный деятель искусств Украины.

Съемочная группа Федерального агентства новостей застала мастера в процессе оформления декораций для нового спектакля Русского драматического театра в Луганске.

«Это будет сказка, добро побеждает зло... Сначала в плане были джунгли, а теперь надо срочно написать зимний лес, — рассказывает нам художник. — Бюджет у нас ограничен, но декорация хорошая — деревья пропишем, снега набросаем, лес будет шикарный!»

Работа над декорациями к детским сказкам — один из самых любимых и самых ответственных процессов в работе Виктора Алексеевича. По его мнению, детям нужно дарить только положительные и самые искренние эмоции.

«Детей жалко, — признается художник. — Столько испытали они, столько пережили... Хочется им отдавать что-то. Хочется как можно больше тепла, нежности в свои декорации внести, просто чтобы дети жили в сказке. Как мы жили в сказках Роу — помните, «Морозко», например, — красивенные декорации, делали это все великие художники, серьезные люди. Для детей надо делать все красиво, добросовестно и со вкусом».

Спустя сутки работа над декорациями к «Сказке» практически окончена. И мы из Русского театра отправляемся вместе с мастером оформлять арену для новой программы в цирке, а тем временем его уже ждут в мастерской.

«Исторический момент, — шутит Горбулин на пороге мастерской. — Мы подходим к святая святых скульптурного мира Луганщины. Это мастерская Николая Васильевича Можаева, нашей легенды, который безвременно ушел от нас. Уже год его нет с нами, но мастерская жива, и это еще один сектор нашей работы, где мы продолжаем традиции великого нашего Можаева».

Мастер знакомит нас с учеником Можаева, рассказывает увлекательную историю «Девушки с веслом», над которой сейчас идет работа.

Именно в этой мастерской создавались и основные произведения, связанные с военным периодом и с новейшей историей Луганской народной республики, — памятники погибшим в гражданской войне детям Донбасса, жертвам авиаудара ВСУ и тем, кто отстоял Родину.

«У нас пришло время суровых памятников, — высказывается художник с печалью. — Я раньше говорил, мол, мы бы хотели ставить памятники весне, любви, нежности, но идет война, люди умирают. Не доходят пока руки, чтобы ставить оптимистичные памятные знаки. Только серьезные и строгие пока — тем, кто погиб или стоит на защите своего отечества».

Памятник «Они отстояли Родину» очень «полюбился» украинским диверсантам. Дважды к его основанию закладывали взрывное устройство, дважды звучали взрывы — и, казалось, вернуть ему первоначальный вид будет уже невозможно.

«Кому-то он, видать, мешает. Поперек горла кому-то встал, — полагает Виктор Горбулин. — Наверняка это силы зла. Вы ж знаете, человек живет — борется со злом, зло победить невозможно, но борьба с ним и есть человеческая жизнь. Вот мы и боремся».

Сейчас фигуры тех, кто поднялся на защиту родной земли, гордо стоят в одном из центральных парков Луганска. Этот памятник, как и жители Донбасса, пережил немало, но, несмотря ни на что, — выстоял.