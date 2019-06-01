Стали известны подробности дела главы Раменского района Подмосковья

Москва, 1 июня. Источник в правоохранительных органах Подмосковья рассказал подробности дела главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, которого подозревают в убийстве знакомой.

Тело заместителя главы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой было обнаружено в автомобиле Mercedes в лесополосе в Раменском. Женщина пропала с 1 на 2 мая. Главным подозреваемым на данный момент является Кулаков.

«По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, — приводит слова источника РИА Новости, — и там ее задушил».

О задержании главы Раменского района стало известно накануне вечером. Следователи считают, что он «испытывал личные неприязненные отношения» к убитой. Сам Кулаков вину отрицает.

Следователи рассматривают версию о том, что о связи Кулакова и местной активистки стало известно его супруге. По предварительным данным, глава района мог вызвать ее на разговор и в ссоре задушил.