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Иномарка врезалась столб в Тульской области, погиб человек

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Иномарка врезалась столб в Тульской области, погиб человек

Тула, 1 июня. На 249-м километре трассы М-2 под городом Богородицком в Тульской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла около 07.00. Автомобиль Volkswagen врезался в столб и улетел в кювет, погиб один человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Иномарка врезалась столб в Тульской области, погиб человек

На месте ДТП находятся оперативные службы, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Иномарка врезалась столб в Тульской области, погиб человек

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Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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