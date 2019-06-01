Навальный сколачивает миллионы на продаже личных данных россиян на черном рынке

Торговля личными данными россиян, привлеченными через нелегальные профсоюзы, может принести Алексею Навальному баснословные деньги. Если конвертировать суммы в любимые блогером биткоины, то кошельки блогера просто «треснут» от такого количества «золотых монеток». Сколько может заработать на россиянах руководитель ФБК через свой «профсоюз» и как бороться с аферистом, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Нелегальный «профсоюз» Навального

Одиозный блогер испытывает различные мошеннические схемы по обиранию доверчивых россиян. Вслед за ФБК Алексей основал и так называемый «Профсоюз Навального». В своих рекламных роликах он делает честные глаза и обещает медработникам, а также учителям повышение зарплаты и контроль исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина. По словам Навального, россиянам для наполнения собственных кошельков всего лишь надо подать жалобу в организацию, а дальше проблемы решатся по сами собой.

Но на проверку все оказалось иначе. Вместо оказания помощи нуждающимся блогер творил привычное ему «финансовое волшебство» — выпрашивал у людей пожертвования для собственного обогащения. При этом Алексей умолчал, что «профсоюз» — незаконный, так как официально не зарегистрирован в Минюсте (редакция ФАН направляла официальный запрос в ведомство).

О том, как Навальный умеет проворачивать серые схемы с народными деньгами через биткоин-кошельки и «Альфа-банк», а также путешествовать на донаты в шикарных виллах Сорренто — известно всем.

Ваши личные данные

Внимательные граждане заметили, что при подаче жалобы в «профсоюз» требуется указать много личной информации. По мнению секретаря «Федерации независимых профсоюзов РФ» и главреда газеты «Солидарность» Александра Шершукова, сбором личных данных и направлением жалоб Навальный создает лишь иллюзию решения проблем и подрывает работу госструктур, нацеленных на помощь людям в медицинской сфере. Эксперт не исключил, что полученные данные врачей блогер может использовать в своих целях. В итоге Алексея заподозрили в торговле персональными сведениями медработников, доступ к которым он получает через сайт «профсоюза».

Персональные данные — ценный товар на черном рынке, который не заставит искать покупателя. За обширную базу покупатели готовы выкладывать крупные суммы.

Базы данных ценой в 500 миллионов

Рынок личных данных условно делится на белый и черный. Под белым понимают передачу и продажу персональных сведений, осуществляемую с добровольного согласия гражданина. Как правило, это происходит после подписания согласия на обработку персональных данных, например в каком-нибудь банке при оформлении кредита.

В таком случае к сведениям имеет доступ банк, его структуры и компании-партнеры. Через некоторые доступ к информации могут запросить институты и социологические центры для проведения исследований. По сообщениям СМИ, российский легальный рынок сведений имеет объем свыше 3 млрд долларов. Однако это крохи по сравнению с теневым сектором.

Черный рынок — обиталище бандитов, рекламщиков, «скоринговых террористов», коллекторов, рэкетиров, туристических компаний и охотников за головами. Если вы начали получать большое количество СМС с кредитными предложениями, звонков от банков и рекламу каких-нибудь пылесосов, то знайте — «вас продали». Для жулика Навального это идеальный способ обогащения. Особенно если вспомнить о теплой дружбе блогера с миллиардером Михаилом Фридманом, который является акционером «Альфа-банка». Структурам олигарха — сведения о бедствующих врачах с низкой зарплатой для кредитования, Алексею — биткоины на новые путешествия в Италию и туфли жене.

Собирать и продавать могут любые сведения и под самые разные нужды — от самых обычных телефонных номеров до совсем экзотических материалов. Например, в 2016 году британская компания Cambridge Analytica сотрудничала с действующим президентом США Дональдом Трампом и создала для него специализированный онлайн-тест, который собрал сведения о 50 миллионах пользователей Facebook. Позднее данные использовались для политической рекламы.

Скандал с биологическими данными россиян

Два года назад компания Genetic-Test по госзаказу США собирала биологические данные россиян для своих исследований проблем опорно-двигательного аппарата. Отбор материала происходил исключительно у русского этноса, а пояснения по отбору биоданных почему-то давал Пентагон. Такие исследования вызвали оторопь у руководства страны, а российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по правам человека при президенте задался вопросом: зачем американцам столь специфичные данные? По мнению некоторых экспертов, в Соединенных Штатах могли проводить научные работы по созданию оружия, способного выборочно уничтожать этносы. Впрочем, не все поддержали эту теорию. Поэтому и данные медработников, собранные Навальным, вполне могут оказаться ходовым товаром.

Приобретенная информация может быть использована в качестве инструмента шантажа, борьбы с конкурентами или получения полного контроля над подчиненным службы безопасности какой-нибудь фирмы. В своем расследовании издание «Известия» отмечало, что недобросовестный работодатель может раскопать за деньги на соискателя практически любую информацию — вплоть до интимных подробностей личной жизни. Либо же внести в теневую базу ложные сведения о бывшем работнике, тогда человеку будет очень сложно трудоустроиться.

Рынок продажи личных данных

По подсчетам независимых специалистов, покупатели могут выплачивать крупным держателям банков данных от 300 млн до 500 млн рублей, и эта цифра с каждым годом только растет. С таким потенциалом доходности Навальный по-настоящему озолотится на теневом рынке, а учитывая покровительство над Навальным олигархов-спонсоров из Лондона и обучение в Йеле, не стоит сомневаться в возможности утечки сведений на Запад. Если представить, что в руках блогера окажется серьезный массив специфичных данных медработников и он продаст его заинтересованным лицам, то в перерасчете на его любимую виртуальную валюту по нынешнему курсу выручка составит от 533,38 биткоина до 888,97 биткоина соответственно.

Это очень солидная прибавка к тем суммам, которые заплатили Навальному сбежавшие на Запад олигархи за заказной компромат до и после его публикации. Напомним, что блогер получил от своих спонсоров 165 биткоинов, или 62,5 млн рублей.

Русский врач как товар

Имеют ли стоимость личные данные российских медработников и какую угрозу блогер может создать обращающимся, в беседе с ФАН рассказал ведущий программ Mediametrics, автор телеканала «Царьград» и гендиректор портала «Раскочегарим.ру» Станислав Жураковский.

По словам эксперта, сведения медработников имеют цену и при продаже в состоянии принести продавцу определенную прибыль.

«Естественно, такие данные имеют вполне конкретную цену. Стоимость зависит от размеров базы и специфики собранной информации. Продажа способна принести солидную сумму, но вряд ли можно говорить о баснословных цифрах», — считает Жураковский.

Продажей данных занимаются абсолютно все, отметил специалист. Очень редко бывают какие-то исключения. Однако просто так в «Даркнете» продать данные и не оставить следов невозможно. Продавца почти всегда можно выследить и привлечь к ответственности. Как правило, личные сведения определенной группы лиц продают рекламодателям, банкам. В отдельных случаях данные могут быть нелегально проданы бандитам.

«Да, кто-то в «профсоюзе» Навального вполне может продавать личные данные. А могут и не продавать. Если есть подозрения, то необходимо провести проверку для выяснения условий хранения личных сведений россиян по 158 ФЗ «О персональных данных». Он очень жестко регламентирует порядок хранения и обращения с информацией. Проверка компетентными органами доподлинно выявит, что делали со сведениями. Специалисты установят факт продажи данных каким-нибудь фармацевтическим компаниям и иным структурам. В таком случае можно будет говорить о привлечении к ответственности», — рассказал собеседник ФАН.

По мнению Жураковского, западным спецслужбам не понадобятся сведения о количестве российских медработников и их протестном потенциале. Дело в том, что многие сведения официально публикует Росстат, а отдельный анализ данной социальной группы вряд ли нужен. Однако сама продажа сведений бандитам способна доставить врачам немало хлопот.

«Продажа персональных сведений на черном рынке каким-нибудь мошенникам приносит много проблем. Известны случаи, когда по копии паспорта оформлялись кредиты, а цифровые подписи использовали для теневой продажи квартир. Конечно, не стоит забывать о телефонных мошенниках, которые представляются работниками банков. Каждый 10-й россиянин попадает в эту ловушку. А зная Ф. И. О. и почту, мошенники могут написать письмо и через предложенный подложный сайт получить нужные им сведения для доступа к финансовым ресурсам. Личные данные имеют серьезную ценность, но не все граждане это понимают», — подытожил Станислав Жураковский.

Навальный не профессионал

О том, стоит ли российским врачам доверять Навальному и обращаться в его нелегальный «профсоюз», в интервью ФАН рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По мнению политика, организация блогера вызывает множество вопросов и опасений из-за своей непрофессиональности, а потому обращаться в нее рискованно.

«Я не стал бы рекомендовать своим коллегам опрометью бросаться в какие-то неизвестные и сомнительные структуры. Его организация не зарегистрирована в Минюсте и ничего, кроме обращений, в какие-то инстанции не предлагает. Неясно, стоит ли ждать от господина Навального реальной помощи. Точно так же непонятно, какие цели преследует блогер», — отметил собеседник ФАН.

Геннадий Онищенко считает, что проблемами медицинских работников должны заниматься только профессионалы своего дела, так как они знают все нюансы и способны их учесть при разработке нормативно-правовых актов.

«Всегда отраслевые профсоюзы создавались и возглавлялись профессионалами. А тут почему-то господин Навальный внезапно заинтересовался врачами. Возникает логичный вопрос: откуда у него интерес? Здесь нужно знать профессию, в которой, я уверен, несмотря на разносторонние интересы Навального, он не разбирается», — подчеркнул Онищенко.

Собеседник ФАН подчеркнул, что в России прекрасно осведомлены о проблемах с заработными платами и их стараются решить, несмотря на все сложности. Однако процесс этот не быстрый.

«Почему Навального не устраивают профсоюзы, которые уже существуют в России? Их немало, и они активно работают над решением множества проблем. Специалисты помогают принимать те законы, которые обеспечат социальную защиту медицинского сословия. Оказывают поддержку в решении главной проблемы — обеспечения достойного заработка, позволяющего человеку достойно жить», — отметил депутат.

В завершение интервью Онищенко призвал не поддаваться виртуальным и ни на чем не обоснованным голословным призывам. В России есть возможности решить имеющиеся проблемы.

Неутешительный вывод

Слив личных данных Навальным в теневой сектор принесет медработникам лишь проблемы и нервы. Блогер сделает людей заложниками «телефонных маркетологов», банков и мошенников. При определенной степени врачи запросто расстанутся со своими деньгами.

Хуже всего, что россияне рискуют стать объектом травли и инструментом для шантажа. Безопаснее воспользоваться советом и обращаться в государственные и профессиональные организации, а не в нелегальную структуру Навального. «Профсоюз» блогера давно пора подвергнуть проверке компетентными органами.