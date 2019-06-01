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Навальный сколачивает миллионы на продаже личных данных россиян на черном рынке

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Навальный сколачивает миллионы на продаже личных данных россиян на черном рынке

Торговля личными данными россиян, привлеченными через нелегальные профсоюзы, может принести Алексею Навальному баснословные деньги. Если конвертировать суммы в любимые блогером биткоины, то кошельки блогера просто «треснут» от такого количества «золотых монеток». Сколько может заработать на россиянах руководитель ФБК через свой «профсоюз» и как бороться с аферистом, читайте в материале Федерального агентства новостей. 

Нелегальный «профсоюз» Навального

Одиозный блогер испытывает различные мошеннические схемы по обиранию доверчивых россиян. Вслед за ФБК Алексей основал и так называемый «Профсоюз Навального». В своих рекламных роликах он делает честные глаза и обещает медработникам, а также учителям повышение зарплаты и контроль исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина. По словам Навального, россиянам для наполнения собственных кошельков всего лишь надо подать жалобу в организацию, а дальше проблемы решатся по сами собой.

Но на проверку все оказалось иначе. Вместо оказания помощи нуждающимся блогер творил привычное ему «финансовое волшебство» — выпрашивал у людей пожертвования для собственного обогащения. При этом Алексей умолчал, что «профсоюз» — незаконный, так как официально не зарегистрирован в Минюсте (редакция ФАН направляла официальный запрос в ведомство).

О том, как Навальный умеет проворачивать серые схемы с народными деньгами через биткоин-кошельки и «Альфа-банк», а также путешествовать на донаты в шикарных виллах Сорренто — известно всем. 

Навальный сколачивает миллионы на продаже личных данных россиян на черном рынке

Ваши личные данные

Внимательные граждане заметили, что при подаче жалобы в «профсоюз» требуется указать много личной информации. По мнению секретаря «Федерации независимых профсоюзов РФ» и главреда газеты «Солидарность» Александра Шершукова, сбором личных данных и направлением жалоб Навальный создает лишь иллюзию решения проблем и подрывает работу госструктур, нацеленных на помощь людям в медицинской сфере. Эксперт не исключил, что полученные данные врачей блогер может использовать в своих целях. В итоге Алексея заподозрили в торговле персональными сведениями медработников, доступ к которым он получает через сайт «профсоюза».

Персональные данные — ценный товар на черном рынке, который не заставит искать покупателя. За обширную базу покупатели готовы выкладывать крупные суммы. 

Базы данных ценой в 500 миллионов

Рынок личных данных условно делится на белый и черный. Под белым понимают передачу и продажу персональных сведений, осуществляемую с добровольного согласия гражданина. Как правило, это происходит после подписания согласия на обработку персональных данных, например в каком-нибудь банке при оформлении кредита.

В таком случае к сведениям имеет доступ банк, его структуры и компании-партнеры. Через некоторые доступ к информации могут запросить институты и социологические центры для проведения исследований. По сообщениям СМИ, российский легальный рынок сведений имеет объем свыше 3 млрд долларов. Однако это крохи по сравнению с теневым сектором.

Навальный сколачивает миллионы на продаже личных данных россиян на черном рынке

Черный рынок — обиталище бандитов, рекламщиков, «скоринговых террористов», коллекторов, рэкетиров, туристических компаний и охотников за головами. Если вы начали получать большое количество СМС с кредитными предложениями, звонков от банков и рекламу каких-нибудь пылесосов, то знайте — «вас продали». Для жулика Навального это идеальный способ обогащения. Особенно если вспомнить о теплой дружбе блогера с миллиардером Михаилом Фридманом, который является акционером «Альфа-банка». Структурам олигарха — сведения о бедствующих врачах с низкой зарплатой для кредитования, Алексею — биткоины на новые путешествия в Италию и туфли жене. 

Собирать и продавать могут любые сведения и под самые разные нужды — от самых обычных телефонных номеров до совсем экзотических материалов. Например, в 2016 году британская компания Cambridge Analytica сотрудничала с действующим президентом США Дональдом Трампом и создала для него специализированный онлайн-тест, который собрал сведения о 50 миллионах пользователей Facebook. Позднее данные использовались для политической рекламы. 

Скандал с биологическими данными россиян

Два года назад компания Genetic-Test по госзаказу США собирала биологические данные россиян для своих исследований проблем опорно-двигательного аппарата. Отбор материала происходил исключительно у русского этноса, а пояснения по отбору биоданных почему-то давал Пентагон. Такие исследования вызвали оторопь у руководства страны, а российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по правам человека при президенте задался вопросом: зачем американцам столь специфичные данные? По мнению некоторых экспертов, в Соединенных Штатах могли проводить научные работы по созданию оружия, способного выборочно уничтожать этносы. Впрочем, не все поддержали эту теорию. Поэтому и данные медработников, собранные Навальным, вполне могут оказаться ходовым товаром. 

Приобретенная информация может быть использована в качестве инструмента шантажа, борьбы с конкурентами или получения полного контроля над подчиненным службы безопасности какой-нибудь фирмы. В своем расследовании  издание «Известия» отмечало, что недобросовестный работодатель может раскопать за деньги на соискателя практически любую информацию — вплоть до интимных подробностей личной жизни. Либо же внести в теневую базу ложные сведения о бывшем работнике, тогда человеку будет очень сложно трудоустроиться.  

Навальный сколачивает миллионы на продаже личных данных россиян на черном рынке

Рынок продажи личных данных

По подсчетам независимых специалистов, покупатели могут выплачивать крупным держателям банков данных от 300 млн до 500 млн рублей, и эта цифра с каждым годом только растет. С таким потенциалом доходности Навальный по-настоящему озолотится на теневом рынке, а учитывая покровительство над Навальным олигархов-спонсоров из Лондона и обучение в Йеле, не стоит сомневаться в возможности утечки сведений на Запад. Если представить, что в руках блогера окажется серьезный массив специфичных данных медработников и он продаст его заинтересованным лицам, то в перерасчете на его любимую виртуальную валюту по нынешнему курсу выручка составит от 533,38 биткоина до 888,97 биткоина соответственно. 

Это очень солидная  прибавка к тем суммам, которые заплатили Навальному сбежавшие на Запад олигархи за заказной компромат до и после его публикации. Напомним, что блогер получил от своих спонсоров 165 биткоинов, или 62,5 млн рублей.

Русский врач как товар

Имеют ли стоимость личные данные российских медработников и какую угрозу блогер может создать обращающимся, в беседе с ФАН рассказал ведущий программ Mediametrics, автор телеканала «Царьград» и гендиректор портала «Раскочегарим.ру» Станислав Жураковский.

По словам эксперта, сведения медработников имеют цену и при продаже в состоянии принести продавцу определенную прибыль.

«Естественно, такие данные имеют вполне конкретную цену. Стоимость зависит от размеров базы и специфики собранной информации.

Продажа способна принести солидную сумму, но вряд ли можно говорить о баснословных цифрах», — считает Жураковский.  

Продажей данных занимаются  абсолютно все, отметил специалист. Очень редко бывают какие-то исключения. Однако просто так в «Даркнете» продать данные и не оставить следов невозможно. Продавца почти всегда можно выследить и привлечь к ответственности. Как правило, личные сведения определенной группы лиц продают рекламодателям, банкам. В отдельных случаях данные могут быть нелегально проданы бандитам.

Навальный сколачивает миллионы на продаже личных данных россиян на черном рынке

«Да, кто-то в «профсоюзе» Навального вполне может продавать личные данные. А могут и не продавать. Если есть подозрения, то необходимо провести проверку для выяснения условий хранения личных сведений россиян по 158 ФЗ «О персональных данных». Он очень жестко регламентирует порядок хранения и обращения с информацией.

Проверка компетентными органами доподлинно выявит, что делали со сведениями. Специалисты установят факт продажи данных каким-нибудь фармацевтическим компаниям и иным структурам. В таком случае можно будет говорить о привлечении к ответственности», —  рассказал собеседник ФАН.

По мнению Жураковского, западным спецслужбам не понадобятся сведения о количестве российских медработников и их протестном потенциале. Дело в том, что многие сведения официально публикует Росстат, а отдельный анализ данной социальной группы вряд ли нужен. Однако сама продажа сведений бандитам способна доставить врачам немало хлопот.

«Продажа персональных сведений на черном рынке каким-нибудь мошенникам приносит много проблем. Известны случаи, когда по копии паспорта оформлялись кредиты, а цифровые подписи использовали для теневой продажи квартир.

Конечно, не стоит забывать о телефонных мошенниках, которые представляются работниками банков. Каждый 10-й россиянин попадает в эту ловушку. А зная Ф. И. О. и почту, мошенники могут написать письмо и через предложенный подложный сайт получить нужные им сведения для доступа к финансовым ресурсам. Личные данные имеют серьезную ценность, но не все граждане это понимают», — подытожил Станислав Жураковский.

Навальный не профессионал

О том, стоит ли российским врачам доверять Навальному и обращаться в его нелегальный «профсоюз», в интервью ФАН рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По мнению политика, организация блогера вызывает множество вопросов и опасений из-за своей непрофессиональности, а потому обращаться в нее рискованно.

«Я не стал бы рекомендовать своим коллегам опрометью бросаться в какие-то неизвестные и сомнительные структуры. Его организация не зарегистрирована в Минюсте и ничего, кроме обращений, в какие-то инстанции не предлагает.

Неясно, стоит ли ждать от господина Навального реальной помощи. Точно так же непонятно, какие цели преследует блогер», — отметил собеседник ФАН.

Депутат Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко считает, что проблемами медицинских работников должны заниматься только профессионалы своего дела, так как они знают все нюансы и способны их учесть при разработке нормативно-правовых актов.

«Всегда отраслевые профсоюзы создавались и возглавлялись профессионалами. А тут почему-то господин Навальный внезапно заинтересовался врачами. Возникает логичный вопрос: откуда у него интерес? Здесь нужно знать профессию, в которой, я уверен, несмотря на разносторонние интересы Навального, он не разбирается», — подчеркнул Онищенко.

Собеседник ФАН подчеркнул, что в России прекрасно осведомлены о проблемах с заработными платами и их стараются решить, несмотря на все сложности. Однако процесс этот не быстрый. 

«Почему Навального не устраивают профсоюзы, которые уже существуют в России? Их немало, и они активно работают над решением множества проблем. Специалисты помогают принимать те законы, которые обеспечат социальную защиту медицинского сословия. Оказывают поддержку в решении главной проблемы — обеспечения достойного заработка, позволяющего человеку достойно жить», — отметил депутат. 

В завершение интервью Онищенко призвал не поддаваться виртуальным и ни на чем не обоснованным голословным призывам. В России есть возможности решить имеющиеся проблемы. 

Неутешительный вывод

Слив личных данных Навальным в теневой сектор принесет медработникам лишь проблемы и нервы. Блогер сделает людей заложниками «телефонных маркетологов», банков и мошенников. При определенной степени врачи запросто расстанутся со своими деньгами.

Хуже всего, что россияне рискуют стать объектом травли и инструментом для шантажа. Безопаснее воспользоваться советом и обращаться в государственные и профессиональные организации, а не в нелегальную структуру Навального. «Профсоюз» блогера давно пора подвергнуть проверке компетентными органами.

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Автор: Сергей Петров
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