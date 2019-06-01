Участники митинга в Шиесе оказались жителями Москвы и Петербурга

Архангельск, 1 июня. Около половины участников митинга против создания экотехнопарка в районе станции Шиес Архангельской области оказались приезжими из других регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев.

По словам Якушева, сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек, было составлено 30 протоколов об административных нарушениях по статьям о самоуправстве, неповиновении распоряжению сотрудника полиции и организации массового мероприятия с нарушением общественного порядка. В настоящее время на станции Шиес правоохранители занимаются обеспечением безопасности работников и порядка.

«Речь идет как о безопасности работников, занятых на обустройстве разгрузочно-погрузочной площадки, сотрудников «РЖД», охранников, обслуживающего персонала, так и о безопасности протестующих граждан. Органы внутренних дел будут находиться здесь до завершения подготовительных работ», — заявил представитель МВД России по региону в комментарии «Комиинформу».

Как сообщил представитель инвестора, заместитель руководителя ГБУ г. Москва «Автомобильные дороги» Владимир Запорин, в настоящее время на площадке проводятся работы по инженерной подготовке территории, монтажу заграждений, систем видеонаблюдения. Подготовительные работы будут завершены к 15 июня.

После завершения подготовительного этапа запланирована разработка проектной документации экотехнопарка, получение заключений экспертов и прохождение других процедур, установленных законом, отметил Запорин. Он добавил, что после проведения подготовительных работ и получения экспертной оценки, в том числе о воздействии на окружающую среду, проект экотехнопарка будет вынесен на общественные слушания.

Участие в оценке проекта будут принимать общественные организации, экологи, широкая общественность и эксперты профессионального сообщества, добавил представитель инвестора. По итогам обсуждений будет проведена государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и государственная экспертиза всей проектной документации.

Запорин подчеркнул, что на данный момент на объекте не проводится ни один процесс, который требует обсуждения и одобрения местных жителей, речь идет только о подготовке территории. Все этапы реализации проектов имеют свои сроки, поэтому говорить о начале строительства пока не приходится, сказал Запорин в комментарии журналистам.

«Строительные работы, связанные с реализацией проекта экотехнопарка «Шиес», могут начаться только в случае положительного заключения по итогам всех этапов, в том числе одобрения проекта общественностью региона», — подытожил Запорин.

Он также отметил, что после завершения подготовительных работ на площадке будет находиться персонал, обслуживающий территорию и созданную инфраструктуру. Для устранения информационного вакуума начнет работу инфоцентр, а также будет обновлен сайт ООО «Технопарк». На сайте будет вестить прямая трансляция, чтобы любой желающий мог отслеживать состояние объекта.

Ранее возмущение местных жителей вызвали планы властей по строительству экотехнопарка «Шиес» на одноименной железнодорожной станции. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит строительство технопарка с руководством региона и властями Москвы. Российский лидер подчеркнул, что такой важный вопрос должен решаться открыто, а не келейно.