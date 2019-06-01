Минюст США проведет антимонопольное расследование в отношении Google

Вашингтон, 1 июня. Министерство юстиции США готовится начать расследование в отношении корпорации Alphabet, которая владеет Google. Компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Минюст и Федеральная комиссия по торговле США провели консультации, чтобы выяснить, какая структура будет курировать расследование. Комиссия предложила передать полномочия американскому Минюсту.

На данный момент, специалисты проводят проверку деятельности компании, в том числе ведение бизнеса, определение порядка поиска в интернете и другой. Ранее Федеральная комиссия по торговле США уже предпринимала попытки провести расследование против Google, тогда компания устранила повод для претензий.

Тем не менее Google обвинили в нарушении европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети. Компания выплатила штраф в 1,49 млрд евро. Стоит отметить, что это уже четвертое антимонопольное дело в ЕС против Google.

Ранее стало известно, что Google хранила пароли части своих пользователей в незашифрованном виде с 2005 года. В компании заверили, что уязвимость была обнаружена в начале 2019 года и на данный момент уже устранена. Причиной утечки данных стала ошибка, которую допустили разработчики.