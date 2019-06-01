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Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

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Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Москва, 1 июня. Испытания модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М попали на видео, кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах запечатлен взлет модернизированного бомбардировщика: самолет разгоняется и прижимает крылья, они переходят в «стреловидную» форму. Именно такая позиция позволяет Ту-22М3М летать на максимальных скоростях. Кроме того, «стреловидное» крыло обеспечивает бомбардировщику хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Испытания модернизированного Ту-22М3М проходили в различных условиях. Как рассказал штурман-испытатель самолета Сергей Большов в комментарии телеканалу, самолет получил дополнительное информационное обеспечение, теперь вся информация доступна в электронном формате, что заметно облегчает работу штурмана.

Ту-22М3М оснастили новым комплексом современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, что существенно повышает точность навигации и автоматизацию управления. Основная цель Ту-22М3М заключается в уничтожении широкого спектра наземных и надводных целей.

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Автор: Софья Куликова
Источник: Телеканал «Звезда»
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