Могерини заявила, что ЕС сохранит санкции против КНДР до полной денуклеаризации

Сингапур, 1 июня. Европейский союз сохранит санкционный режим в отношении КНДР до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

«Мы констатируем, что санкции в отношении КНДР работают, в то же время они будут продолжены до реализации главных задач — обеспечения полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова», — заявила Могерини.

Глава европейской дипломатии добавила, что Брюссель будет добиваться от других стран соблюдения санкций в отношении КНДР. При этом Могерини отметила, что санкции не являются для ЕС «самоцелью, а лишь способом добиться конечной цели».

Могерини подчеркнула, что ЕС придерживается «нескольких принципов», в том числе в Брюсселе считают, что решение проблемы на Корейском полуострове возможно только мирными способами, исключая военные меры.

«Мир на Корейском полуострове возможен, даже когда кажется это невозможным», — подытожила дипломат.

В отношении Пхеньяна действует самый суровый санкционный режим. В страну ограничены поставки нефти и других продуктов ее переработки. Кроме того, ООН потребовала выслать с территории других государств всех граждан КНДР к концу 2019 года.

Урегулирование проблемы Корейского полуострова и денуклеаризации КНДР взял на себя президент США Дональд Трамп. Однако глава Белого дома не смог прийти к консенсусу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, так как представитель Вашингтона отказался частично снять санкции.