Названы самые выгодные для жизни города России

Москва, 1 июня. Аналитики составили рейтинг самых выгодных российских городов по стоимости жизни. Самым выгодным для жизни городом в России стал Воронеж.

Аналитики портала Adzuna провели исследование, в ходе которого сопоставили среднюю зарплату в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры и размер прожиточного минимума. Специалисты использовали данные сайта Domofond.ru и Росстата.

Эксперты выяснили, что в Воронеже средняя зарплата заявленных вакансий составляет 33 тысячи рублей в месяц. При этом аренда квартиры в Воронеже обойдется в среднем в 10,6 тысячи рублей, а прожиточный минимум в регионе равняется 8,6 тысячи рублей. Таким образом, у жителей Воронежа остается еще 14 тысяч рублей на личные нужды, заключают эксперты.

Второе место в рейтинге самых выгодных для жизни российских городов занял Красноярск. Средняя зарплата в Красноярске составляет 39,9 тысячи рублей, арендовать жилье в городе можно за 13,9 тысячи рублей в месяц, а прожиточный минимум красноярцев не превышает 12,2 тысячи рублей. В остатке жители Красноярска имеют 13,8 тысячи рублей на личные нужды. Третье место в России по выгодности жизни занял Омск. У омичей на руках остаются 13,6 тысячи рублей.

Самыми невыгодными для жизни признаны Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Средней зарплаты в этих городах явно недостаточно для выгодной жизни.

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