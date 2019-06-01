Пентагон обвинил Huawei в тесных связях с правительством Китая

Сингапур, 1 июня. Корпорация Huawei обладает тесными связями с правительством Китая, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в ходе выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог».

«Huawei очень связана с правительством. У них [в Китае] интеграция бизнеса с военной сферой очень глубокая», — заявил Шанахан на саммите в Сингапуре.

Представитель Пентагона добавил, что США рассматривают «экономическую безопасность как неотъемлемую часть национальной безопасности», пишет RT.

В мае президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Американское министерство торговли, внеся китайский гигант Huawei в черный список, перекрыло тому путь к покупке производимых в США компонентов и технологий. Сотрудничество с Huawei были вынуждены прекратить компании-гиганты, в том числе Google и Panasonic. В Китае действия Вашингтона назвали «типичной экономической травлей» и обвинили США в беспричинном давлении.

Huawei подала иск в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список. Кроме того, юристы китайского технологического гиганта требуют признать незаконным запрет предприятию на покупку компонентов и технологий американских производителей.