Вице-премьер Украины пригрозил «новой власти» госпереворотом из-за закона о языке

Киев, 1 июня. Вице-премьер Украины Павел Розенко пообещал «новой власти» устроить очередной госпереворот в случае отмены принятого закона о языке. Об этом политик написал в Facebook.

Розенко сопроводил пост фотографией экс-депутата Рады от «Партии регионов» Вадима Колесниченко, который выступил одним из авторов закона о региональных языках.

«Для «новых русских» новой власти на Украине. В свое время один «фунт» (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый», — написал Розенко.

Политик напомнил нынешней администрации президента Украины о судьбе сторонников бывшего главы государства Виктора Януковича. Розенко назвал сторонников отмены закона о языке «проходимцами», пригрозив им новым госпереворотом.

«Даже и не думай…те! Можем повторить», — добавил Розенко.

В апреле Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает исключительное использование украинского языка во всех сферах и запрет на использование других языков, кроме английского и языков стран ЕС. Этот документ вызвал резкую критику со стороны РФ. В частности, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинцев фактически разделили на говорящих по-украински граждан и «изгоев».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко предложил компании «Квартал 95» продавать в России фильмы и сериалы на украинском языке, тем самым заставить россиян «учить» язык.