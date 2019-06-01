На Украине сменят правила написания русских фамилий. События дня. ФАН-ТВ

12 человек погибли в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич, шесть ранены. ЧП произошло вечером 31 мая. Мужчина открыл огонь в здании, где располагается управление строительства города и департамент коммунального хозяйства. По сообщениям полиции, стрелок — местный госслужащий, у которого были проблемы на работе. Правоохранители ликвидировали его на месте.

США лишили Индию торговых льгот

США исключат Индию из списка стран, у которых есть торговые льготы. Постановление, подписанное Дональдом Трампом, начнет действовать уже с 5 июня.

«Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить ее нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров» — отметил Дональд Трамп.

Госпрограмма США позволяет другим странам без пошлин поставлять свои товары в Штаты. По итогам 2017 года экспорт Индии в США превысил 5,5 млрд долларов. Добавим, что накануне Дональд Трамп также ввел пошлины на товары Мексики. «Язык санкций» уже стал визитной карточкой Белого дома.