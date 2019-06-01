На Украине сменят правила написания русских фамилий. События дня. ФАН-ТВ

Стрельба в Вирджинии-Бич
12 человек погибли в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич, шесть ранены. ЧП произошло вечером 31 мая. Мужчина открыл огонь в здании, где располагается управление строительства города и департамент коммунального хозяйства. По сообщениям полиции, стрелок — местный госслужащий, у которого были проблемы на работе. Правоохранители ликвидировали его на месте.
США лишили Индию торговых льгот
США исключат Индию из списка стран, у которых есть торговые льготы. Постановление, подписанное Дональдом Трампом, начнет действовать уже с 5 июня.
«Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить ее нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров» — отметил Дональд Трамп.
Госпрограмма США позволяет другим странам без пошлин поставлять свои товары в Штаты. По итогам 2017 года экспорт Индии в США превысил 5,5 млрд долларов. Добавим, что накануне Дональд Трамп также ввел пошлины на товары Мексики. «Язык санкций» уже стал визитной карточкой Белого дома.
Изменение русских фамилий на Украине
Украина продолжает антироссийскую ненавистническую кампанию. Так решение Незалежной изменить русские фамилии прокомментировал депутат Госдумы Михаил Шеремет. Парламентарий уверен, что в стране до сих пор идет деление по национальным и религиозным признакам. Напомним, что Украина утвердила новую редакцию правописания. Согласно документу, русские фамилии на «ой» теперь будут заканчиваться на «ий», а фамилии, на «ский» станут носить окончание «цкий». Так, например, «Донской» будет написан как «Донський».
Отмена роуминга
С 1 июня в России отменен роуминг. Согласно закону, операторы сотовой связи не могут брать плату за входящие звонки во всех регионах нашей страны. Исходящие будут оплачиваться по тому же тарифу, как и «дома». Кстати, сейчас правительство работает над отменой роуминга между странами, входящими в Евразийский экономический союз — это Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.