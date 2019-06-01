Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Чита, 1 июня. В субботу утром в Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда. По предварительной информации, ни один человек в результате случившегося не пострадал.

В пресс-службе Забайкальской железной дороги сообщили, что ЧП произошло на станции Куэнга в 05.38 по московскому времени. Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск — Владивосток сошли с рельсов. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути.

К настоящему времени в РЖД был создан оперативный штаб. Сейчас проводится ликвидация последствий ЧП. В соответствующих работах задействованы восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка, сообщает ТАСС.

