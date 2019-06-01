В Роспотребнадзоре рассказали, как в автосалонах обманывают россиян

Москва, 1 июня. Роспотребнадор совершил контрольную закупку в автосалоне и выявил ряд нарушений прав потребителей.

Контрольная закупка, осуществленная в одном из автосалонов Свердловской области, была проведена в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые ведомство получало с 2017 года.

Как пишет «Российская газета», потребители сообщали, что при заключении договоров купли-продажи им предоставляли недостоверную информацию. После покупки выяснялось, что реальная цена автомобиля выше указанной в договоре, а комплектация беднее заявленной.

В случае оформления покупки в кредит клиенты узнавали, что процентная ставка по нему составляет не 5,9% годовых, как им сообщали в автосалоне, а 20-22%.

Специалисты надзорного ведомства лично удостоверились в справедливости жалоб. Они провели в автосалоне около восьми часов и записали все происходящее на диктофон.

Как выяснилось, клиентам выдают памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые нужно сообщить представителю банка. В результате «фиксированная» ставка по кредиту вырастает от 4,5%, прописанных в договоре, до 16,7%.

«До подписания кредитного договора потребителю позвонил «сотрудник банка» и сообщил о перечислении автосалону денег. На вопрос о том, как это возможно, «сотрудник» сослался на подписание неких «соглашений». Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а автосалона, чтобы клиент не отказался подписать договор», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что ПТС и СНИЛС «тайному покупателю» вернули лишь после того, как он заявил о вызове полиции.

Отмечается, что подобную схему используют в нескольких автосалонах, что может говорить о систематической противоправной деятельности организованной группы лиц.