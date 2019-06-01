Трамп лишил Индию торговых льгот

Вашингтон, 1 июня. Президент США Дональд Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы.

О постановлении Трампа говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в пятницу. Сообщается, что Индия исключается из списка стран, имеющих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП).

«Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить ее нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров», — говорится в постановлении президента Соединенных Штатов.

Генеральная система преференций — госпрограмма США, которая позволяет торговым партнерам Вашингтона, соответствующим определенным критериям, осуществлять беспошлинные поставки в Соединенные Штаты своих товаров. По итогам 2017 года беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП превысил 5,6 млрд долларов, что сделало Нью-Дели лидером среди участников этой программы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Трамп ввел пошлины на весь импорт из Мексики. В результате акции множества американских компаний, поставляющих товары из Мексики, обрушились на открытии торгов в Нью-Йорке.