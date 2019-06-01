США раскрыли детали санкций против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 1 июня. Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против «Северного потока — 2».

Предложенные американскими сенаторами санкции касаются страховых компаний, оказывающих услуги судам, занимающимся укладкой труб газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте конгресса.

Документ был внесен на рассмотрение сенаторов еще в середине мая, однако его полный текст обнародовали лишь 1 июня.

«Президент может ввести пять или более санкций в отношении иностранного лица, если оно осознанно в дату вступления в силу этого закона или после предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну», — говорится в документе.

Под иностранным лицом понимается как физическое, так и юридическое лицо.

В числе санкций, которые могут быть введены, отказ в выдаче экспортных лицензий американскими профильными органами, запрет на получение займов и работу с госдолгом США, запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и осуществление сделок с собственностью. Сотрудники компании, попавшей под ограничения, могут быть высланы с территории Соединенных Штатов.

Документ предполагает запрет на въезд в США и заморозку американских активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлении или содействии в нем» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 и более метров.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. США, которые рассматривают европейский рынок как перспективный для сбыта собственного сжиженного газа, активно препятствуют реализации проекта, угрожая санкциями его участникам.

В поддержку строительства выступают Австрия, Германия и Норвегия. В России неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, направленный на стабильное энергоснабжение европейских потребителей.