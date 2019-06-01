Заслуженный врач РФ заявила о пользе укусов клещей

Москва, 1 июня. Заслуженный врач России Наталья Толоконская выразила мнение, что укусы клещей помогают выработать устойчивость к инфекциям.

Толоконская рассказала, что в Сибири, которая является природным очагом клещевого энцефалита, местные жители демонстрируют устойчивость к развитию заболевания. Врач полагает, что укусы клеща «незаметно» обеспечивают естественную иммунизацию ко всем клещевым инфекциям.

«Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами», — отметила Толоконская.

По словам специалиста, иммуноглобулин, который экстренно вводят в случае выявления в снятом с человека клеще вируса энцефалита, «морально устарел». Вместо него якобы нужно принимать некие «уникальные безвредные лекарства», улучшающие иммунитет.

«Даже если вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя порцию волшебной терапии, здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень», — заявила Толоконская, имея в виду некие гомеопатические препараты.

Напомним, клещевой энцефалит — смертельно опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему человека. Заразиться можно даже в случае кратковременного присасывания насекомого. В случае укуса клеща необходимо сдать на проверку и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.