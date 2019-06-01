Трамп назвал лучшую кандидатуру на замену Терезе Мэй

Вашингтон, 1 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что «лучшим кандидатом» на пост британского премьера станет экс-глава МИД Борис Джонсон.

В интервью газете The Sun Трамп заявил, что Джонсон хорошо справился бы с обязанностями премьер-министра в том случае, если его изберут лидером Консервативной партии.

«Считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Он был бы великолепен. Он мне нравится, всегда нравился. Не знаю, выберут ли его, но думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он был очень позитивно настроен по отношению ко мне и нашей стране», — заявил президент США.

Также Трамп заявил, что может «значительно повлиять» на исход борьбы за кресло британского премьера, в которой участвуют 12 кандидатов. По его словам, некоторые из претендентов на пост лидера консерваторов уже обращались к нему с просьбой о поддержке.

«Не хочу говорить, кто это был, но меня просили о поддержке. Я мог бы помочь любому, если бы его поддержал», — сказал Трамп.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку из-за невозможности заключить сделку по Brexit. Процесс выбора нового лидера Консервативной партии начнется 10 июня. Джонсона называют одним из главных претендентов на победу.