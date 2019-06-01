Экс-премьер Украины заявил о крахе оборонной промышленности страны

Киев, 1 июня. Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что оборонная промышленность страны перестала существовать.

Экс-премьер, занимавший в прошлом также пост руководителя Минобороны Украины, заявил, что оборонная промышленность его страны практически ничего не производит.

«Денег выделяется катастрофически мало. Наша «оборонка» практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения и отправляют их», — рассказал Ехануров.

Бывший чиновник подчеркнул, что в современных условиях боеспособность вооруженных сил определяется не численностью военнослужащих, а оснащением армии. Ехануров признал, что у Украины в этом направлении остаются проблемы.

Так, на параде в честь Дня независимости представили новые бронетранспортеры «Козак». На вооружении украинской армии стоит 43 таких боевых машины, но для эффективного ведения боевых действий их нужно в десятки раз больше.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко провозгласил начало технического перевооружения армии. Тогда руководитель страны заявил, что украинские вооруженные силы станут едва ли не самыми боеспособными в Европе. «Новинки», которые с тех пор представляет Киев, являются как правило переосмыслением советского наследия или копированием западных аналогов.

Так, в 2017 году на Украине представили «новейшую» боевую машину поддержки «Страж», созданную на базе советского танка Т-64, принятого на вооружение в СССР еще в шестидесятые годы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новые украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались тихоходными, показав низкие скоростные качества на ходовых испытаниях.