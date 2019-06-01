Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за критику в свой адрес

Вашингтон, 1 июня. Президент США Дональд Трамп припомнил супруге британского принца Гарри Меган Маркл ее высказывания о нем в прошлом.

Трамп припомнил Маркл ее высказывания о нем, сделанные в прошлом, но выразил надежду, что она справится со статусом, обретенным после свадьбы с принцем Гарри.

«Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — приводит слова Трампа британская The Sun, журналист которой спросил президента о критике герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.

«Я уверен, что она отлично справится», — добавил американский лидер, комментируя то, что Маркл стала членом королевской семьи.

Ранее супруга принца Гарри неоднократно критически высказывалась в отношении Дональда Трампа. Во время президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году она грозилась эмигрировать в Канаду в случае победы нынешнего хозяина Белого дома.

Президент США побывает в Великобритании с официальным визитом 3-5 июня. По предварительной информации, Маркл не будет принимать участия в приеме Трампа из-за своих политических взглядов. Формальной причиной отсутствия герцогини может стать необходимость ухода за новорожденным сыном, которому еще не исполнилось месяца.

Напомним, американка Меган Маркл вышла замуж за британского принца Гарри в 2018 году.