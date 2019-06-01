В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Москва, 1 июня. Россияне смогут путешествовать по стране без дополнительных затрат на мобильную связь.

С 1 июня в России вступили в силу изменения, согласно которым сотовые операторы не имеют права брать с абонентов плату за входящие звонки в других регионах страны. Соответствующее постановление 27 мая подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Фактически операторы перешли на новые стандарты уже некоторое время назад, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «большой четверке» российских операторов мобильной связи отменить роуминг внутри страны. Регулятор посчитал необоснованно высокими тарифы, которые предлагались абонентам в роуминге по России.

Связь в поездках по стране начала дешеветь в начале прошлого года. В нынешнем году депутаты приняли решение закрепить нововведение на законодательном уровне.

Отныне на всей территории России операторы обязаны устанавливать одинаковые тарифы вне зависимости от того, находится абонент в домашнем регионе или нет.

Как отмечают эксперты, из-за отмены роуминга по России сотовые операторы могут потерять до девяти рублей с одного абонента в год. По итогам прошлого года в РФ насчитывалось более 250 млн абонентов.

«RT» сообщает, что ведется подготовительная работа по отмене роуминга между странами, входящими в Евразийский экономический союз — это Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.