Apple намерена отказаться от iTunes

Москва, 1 июня. Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, заменив его на приложения для разных видов контента.

Как сообщает агентство Bloomberg, Apple заменит медиаплеер iTunes набором самостоятельных приложений для прослушивания музыки, подкастов и просмотра ТВ. Ожидается, что обновление произойдет с выходом операционной системы macOS 10.15, глава компании Тим Кук объявит об этом на конференции разработчиков WWDC 2019. Форум стартует в американском Сан-Хосе в понедельник, 3 июня.

«Будут запущены три новых приложения для Mac: Music, TV и Podcasts на замену iTunes. Это соответствует стратегии медиа-приложений Apple на устройствах iPhone и iPad. В отсутствие iTunes потребители смогут управлять своими гаджетами Apple с помощью приложения Music», — пишет Bloomberg.

Сообщается также, что Apple готовит обновления для ряда других приложений, среди которых «Здоровье», Карты и другие. Разработчики также объединят Find my iPhone и Find My Friends в одном приложении.

Медиаплеер iTunes был выпущен Apple в 2001 году и на протяжении прошедших лет часто подвергался критике со стороны пользователей. Владельцы устройств американской компании жаловались, что iTunes представляет собой «неудобную и раздутую» программу.

Ранее «RT» сообщил, что Apple представила новый плеер iPod touch с высоким качеством изображения.