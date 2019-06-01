В России появилась новая система оплаты налогов с помощью QR-кода

Москва, 1 июня. Новая форма налоговых уведомлений в России будет включать QR-код для оплаты через банковские терминалы.

Новая форма налоговых уведомлений вводится в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы (ФНС), который вступает в силу с 1 июня.

«Теперь налоговое уведомление формируется с включением информации, необходимой для перечисления налогов в бюджетную систему. К этой информации относятся реквизиты платежа, его уникальный идентификатор, используя который плательщику не придется переписывать все реквизиты. Также в уведомление будет включен штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через терминалы и мобильные устройства», — приводит РИА Новости комментарий представителя ФНС.

Отныне уведомление не будет содержать так называемых «платежек» — отдельной квитанции для оплаты начисленных налогов. Уведомления новой формы будут рассылаться уже в текущем году, их также можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России.

Как пояснили налоговики, изменения вводятся для оптимизации затрат на рассылку налоговых документов и удобства плательщиков. Расходы сокращаются за счет того, что вместо двух или трех документов теперь будет отправляться один. Ранее уведомление с платежами, в случае, если у плательщика много объектов, могло занимать по объему целую бандероль.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России планируется создать единый реестр населения.