Трамп заявил об утрате Великобританией инициативы в вопросе Brexit

Вашингтон, 1 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Лондон «отдал все карты» ЕС в вопросе Brexit.

Соответствующее заявление американский лидер сделал, отвечая на вопросы журналиста газеты The Sun в интервью, опубликованном в субботу.

«Думаю, что Великобритания позволила Европейскому союзу иметь все карты. И очень сложно играть, когда преимущество находится у одной из сторон», — заявил Трамп.

По словам президента США, он предупреждал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что ей нужно готовиться к активной обороне, но та вместо позиции сильного заняла в диалоге с ЕС позицию просителя.

Провал переговоров по Brexit стал причиной, по которой члены Консервативной партии Британии вынудили Мэй заявить об уходе с поста главы кабмина. Ожидается, что она уйдет в отставку с 7 июня.

В ближайшее время в британский парламент в четвертый раз будет внесен проект соглашения по Brexit, в преддверии чего Мэй пообещала дать возможность депутатам проголосовать о проведении второго референдума по выходу из Евросоюза и по сценариям будущих торговых соглашений с ЕС.

В понедельник начнется рабочий визит Трампа в Великобританию. В этот день президент США проведет встречи в Букингемском дворце, после чего отужинает с королевой Елизаветой II.

На следующий день американский лидер проведет переговоры с Терезой Мэй и встретится с бизнесменами двух стран. В заключение визита Трамп примет участие в церемониях по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Трамп хочет видеть в кресле британского премьера экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.