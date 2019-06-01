Пушков оценил новые правила написания фамилий на украинском

Москва, 1 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией прокомментировал новые правила правописания на Украине русских фамилий.

В пятницу украинские власти утвердили новую редакцию «Украинского правописания», которое предписывает, в частности, изменить написание некоторых русских фамилий. Новые правила требуют писать фамилии с окончанием на «ой» через «ий», а фамилии, заканчивающиеся на «ский» или «цкий», писать с мягким знаком. Исключение составит лишь «Толстой».

«Но «Толстий» звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне «Доньский». Знайте, мол, нашу незалежность», — иронизирует Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что во время общественного обсуждения данного закона эксперты выступили против переиначивания русских фамилий, сойдясь во мнении, что это приведет лишь к потере идентичности некоторых граждан, однако в итоге возражения были отклонены.

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет, комментируя инициативу киевских властей, заявил, что это является продолжением ненавистнической антироссийской кампании.

С 2014 года Киев проводит политику «декоммунизации» и отказа от всего русского. К настоящему моменту уже переименовано несколько городов и десятки улиц, названные в честь российских или советских деятелей. 19 мая тогд еще президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации на Украине фактически подошел к концу, передавал телеканал «360».

Кроме того, в 2017 году в стране вступил в силу закон об образовании, который запретил преподавание на любом другом языке, кроме украинского. Это вызвало широкий международный резонанс. Решение Киева раскритиковали Россия, Румыния и Венгрия.